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社會 社會焦點 保障人權

調查局聯手FBI查「跨國販售個資」　3台人狂買大批資料下場曝

▲▼創世紀市場網站被查封，調查局也收到有台人向該網站購買個資。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲創世紀市場販售個資，被歐美列國執法機構共同查封。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台灣調查局與美國聯邦調查局合作，首度偵破不法蒐集國人個資案，該案件起源於2023年6月間，有台灣人向美國知名網站《創世紀市場》購買個人資料，查出3名嫌犯大批購買民眾常使用的社群平台蝦皮、露天等民眾個資料，日前約談3人到案，訊後1人遭收押禁見，另2人則交保請回。

調查局表示，境外創世紀市場網站非法販售國人個資，發現該網站註冊用戶除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經縝密蒐證、交叉比對後，掌握主嫌虞、林及陳等3人於創世紀市場購買多筆國人使用之社群平臺或蝦皮、露天等帳號資料。

資安站掌握主嫌身分後，隨於2024年4月18日及7月2日會同新北市調查處、北市調查處及花蓮縣調查站執行搜索約談，現場查扣案關主機及電磁紀錄等證物，並約談主嫌虞員、陳員及林員等3人到案。

▲▼創世紀市場網站被查封，調查局也收到有台人向該網站購買個資。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲創世紀市場網站被查封，調查局也收到有台人向該網站購買個資。(圖／記者邱中岳翻攝）

後續送往地檢署複訊後，認定林員所涉犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知陳20萬元交保，虞員2萬元交保，全案朝向違反個人資料保護法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦。

調查局指出，創世紀市場網站係美國知名販售網站權限之非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取之個人資料、網站登入帳號、密碼、cookies 等權限資訊，不法集團藉掌握相關資訊以從事非法行為。

美國聯邦調查局於2023年4月間共同查封創世紀市場域名及對網站總部實施司法制裁，嗣後提供與台灣有關之註冊用戶資訊予以追查。也呼籲民眾，國人個資遭不法人士於暗網販賣、濫用情形嚴重，調查局將持續積極與國際司法偵查機關合作，共同偵辦此類型態案件，維護人民權益。

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