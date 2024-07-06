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手機充電睡著！　瑞士女子左腿「燒出大洞」嚇人照片曝光

▲▼iPhone,iPhone充電。（圖／CFP）

▲女子睡著醒來後，發現腿部被充電器燒出大洞。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士一名女子不小心睡著，沒注意手機充電器有接觸到身體，結果一覺醒來，左腿靠近膝蓋位置三級燒傷，出現一個大約拇指指甲大小的傷口，看起來相當驚悚。其實這起事件發生在一年前，但女子如今決定公開照片，提醒其他人提高警覺。

鏡報報導，女子當時把手機充電裝置插上牆壁插座，當她睡著的時候，左腿靠近膝蓋偏內側位置剛好接觸到充電器一端，但微弱電流卻這樣慢慢燒傷她的皮膚。

儘管事發至今已經一年，女子腿部仍有明顯疤痕，想透過刺青掩蓋疤痕。她也決定公開照片，提高大家對於把充電器放置在距離床這麼近位置的風險意識。

日內瓦大學醫院的專家安德烈烈維涅（Dominik Andre-Levigne）提到，這並非由熱引起，而是化學反應，在與電極長時間接觸過程中，伴隨著汗水的濕度，皮膚pH會改變，且過程緩慢，「這一開始幾乎是沒有任何感覺，所以也不會醒來，歷經數小時才會造成傷害。」

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關鍵字：

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