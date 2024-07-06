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中壢東區扶輪社第46屆社長就職　任毅豪感恩日韓姊妹社越洋參加

▲中壢東區扶輪社第46屆社長就職

▲任毅豪(左五)接任中壢東區扶輪社第46屆社長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3501地區2024-25年度中壢東區扶輪社第46屆社長就職典禮，5日於新陶芳餐廳舉行。新任社長、兩岸知名活動主持人任毅豪表示，中壢東區扶輪社成立46年，首度有日、韓姊妹社遠道來參加就職典禮，格外令人珍惜。未來，將帶領扶輪人投入地方公益，並拓展國際外交，期台灣更好！

▲中壢東區扶輪社第46屆社長就職

▲中壢東區扶輪社日本姊妹社來台參加第46屆社長就職。（圖／擷取自任毅豪臉書）

任毅豪在桃園地方社團相當活躍，口條清晰、反應靈敏，熱心助人，是兩岸知名活動主持人，而其經營美髮連鎖店極為成功的夫人謝欣怡幕後支持，尤其重要。因此，就職典禮中，任毅豪坦言，無論是忙碌於職場或事業，或者參與社
團、做公益，另一半的支持是前進的力量，所以他認為「安太座」為第一要務。

▲中壢東區扶輪社第46屆社長就職

▲溫馨慶生會。（圖／記者楊淑媛攝）

對於，忙碌於兩岸大小活動主持，為何加入扶輪？任毅豪說「全是一杯咖啡」。因與林前社長在「喝咖啡」後，應允接任其擔任社長時的秘書，自此和扶輪結下深緣並接任社長。令其最感動的是，日、韓姐妹社日本福井東扶輪社、韓國安仲姊妹社也專程來台參加就職典禮，能為台灣桃園拓展扶輪外交，令他深以為榮！

中壢東區扶輪社社友來自各行各業菁英，除定期舉辦聯誼活動，並投入地方公益、回饋社會。

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