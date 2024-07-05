A走北律6千萬剛坐牢！神鬼女會計再判還3千萬　認錯竟然這樣說

▲任職期間涉12年A走台北律師公會約9000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

作帳A走台北律師公會約9千萬元的「神鬼女會計」李雪琴，先前被判須歸還8個年度共5000多萬元，北律回溯查帳後，再提告向李女追討2009年到2012年共4個年度合計2972萬餘元，李女認錯但怪罪北律幹部若提早發現、「我就不會這樣子」，台北地院審結，今（5日）判李女須全額賠償，可上訴。

李女因2013年到2020年犯8個業務侵占罪，今年（2024年）4月被合併判刑7年定讞，已入監服刑。本件求償案先前開庭，李女尚未服刑，親自出庭承認侵占公款，卻辯稱虧空金額都是北律計算，她手邊沒留存任職期間所做帳目可比對，「我不知如何稽核，完全沒辦法確認金額」。

李女反覆質疑北律本案不該求償會計師查帳的60萬元鑑定費，她認為被重複計費，聲稱在刑案偵審時就一再反映「但至今沒人理我」，所以她「有點不想承認」這筆費用。

李女哭窮說北律前1件求償8個年度公款，她被判要償還5591萬餘元、金額很高，自稱「我沒錢了，能處理的都處理了，房子也被拍賣掉」，剩下她和母親相依為命。

當時還沒入獄的李女說一直有工作，願每月固定用一半薪水分期還錢，「可能沒辦法還清，但是有生之年都會持續還，希望公會（北律）能夠原諒我」、她很後悔侵占公款。

但李女推稱北律都有主管律師和會計師，「如果他們提早發現，我就不會這樣子」，說完還補一句「我不是想要推卸過錯」。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

台北律師公會委任律師當庭反擊李女，指公會曾想對李女寬大處理，但李女從沒提出相當於侵占金額的具體還款計畫，僅一再空泛說「覺得金額怪怪的」，卻始終說不出哪1筆金額有問題，查帳會計師前案曾出庭作證，建請法官調卷便知。

本案源於李女從1998年11月起，任職台北律師公會秘書處會計，2020年被抓包她涉以多報少或不入帳，每年A走公款600多萬元到900多萬元，李女因而被稱為「神鬼女會計」。

北律當時內控機制鬆散、帳冊凌亂，起初僅發現李女2017年到2020年共侵吞2785萬餘元，檢方2021年起訴李女涉犯業務侵占罪嫌後，北律又查出李女2013年到2016年也侵占共3312萬餘元，檢方追加起訴，8個年度侵占金額高達6000餘萬元。

李女辯稱每次僅暗槓4、50萬元，用於家庭開銷與繳貸款，但她提不出反證也「不想細算」，就以檢方起訴為準，北院一審依8個業務侵占罪合併判她4年徒刑，高院二審加重改判為7年徒刑，最高法院今年4月駁回上訴定讞。

北律針對2013年到2020年共8個年度遭李女侵占金額，提起前案附帶民事訴訟，批李女到案後名下帳戶僅剩數千元，簡直奢華無度，並有隱匿贓款之嫌，扣除李女已還金額，要求賠償5458萬餘元，外加會計師查帳鑑定費132萬餘元，前案一審判李女全額賠償。

至於李女被控侵占2009年到2012年共4個年度侵占公款犯行，除本件求償判決，檢方另起訴李女涉犯業務侵占罪嫌，北院刑案一審日前開庭，已入監的李女出庭認罪，仍辯稱手邊無帳目資料可比對金額，還跟法官泣訴因被律師公會提告，自己請不到律師。