盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

實習記者歐承翰／台北報導

台中市長盧秀燕繼4月訪新加坡，傳出7月將訪美，近期動作頻頻，引發備戰2028總統大選的聯想。對此，國民黨立委黃健豪4日指出，雖然盧秀燕本人尚未證實，但是主客觀條件都是她，以「決戰中台灣」的政治結構來看，她是藍營適合的人選。

黃健豪昨在《POP搶先爆》節目中，對於盧秀燕近期頻頻出訪引發外界有所聯想一事表示，她現在仍是市長，出訪和市政相關，即便未來不選總統，了解僑胞的想法也很正常。

至於參選總統的意向，黃健豪認為，雖然盧秀燕本人未證實，但他覺得已經確定了，現在主觀和客觀條件都是她。

▲台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃健豪認為，盧是2028總統大選國民黨最適合人選。（圖／記者李毓康攝）

黃健豪分析，台灣選舉結構「決戰中台灣」是事實並非口號，因為北部相對較藍，南部較綠，唯獨中部會變化。他舉例說明，2014年台中市長選舉林佳龍贏20萬票，4年後卻輸20萬票，可見票數的板塊移動非常龐大。他指出，盧秀燕以政治結構來看，她可以掌握中部的票數在手上，光是台中地區願意將票投給她的人就很多了，客觀條件顯示她是國民黨適合的人選之一。

對於主持人提到國民黨以往也有明星級的政治人物參選總統，像是韓國瑜、侯友宜，在擔任市長時聲勢都很好，但是投入總統大選後，支持度就往下走？黃健豪說，相較這幾年國民黨提出的總統候選人，盧秀燕的從政經歷會比主持人所提的兩位更加完整。

黃健豪強調，原因是韓國瑜選完市長就選總統，他在擔任市長前，長時間沒有在台灣的政壇活躍，社會對他的印象非常短暫；侯友宜則是從事務官進入政壇，沒有長期政治的累積，沒有真正被選舉洗過。而盧秀燕一直在當立委，後來才參選市長，每年都在選舉和輔選，在議題上也都表態過。

黃健豪坦言，地方首長選舉和總統選舉最大的差別就是「兩岸論述」，這是選總統最核心的考驗，會決定選票結果，也是盧秀燕2026年卸任後，到2028年大選前需要面對的問題。他也說，這可能是盧秀燕在過去選舉未被檢驗到的，但是她在兩岸議題上的立場踩得很穩，就是以中華民國的憲法為主，該跟美國和中共有互動，「就是正常的互動」。