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兩華人菲律賓遭撕票！陸媒：涉案人李娜「來自台灣」

▲▼兩華人菲律賓遭撕票！　涉案人李娜疑「來自台灣」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲兩名華人在菲律賓遭到撕票，生前曾受到虐待。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩名華人近日在菲律賓遭到綁架撕票，陸媒《澎湃新聞》5日報導，警方透過照片比對，已確定涉案者為來自台灣的「李娜」，以及另外至少一名男性。

知情人士向《澎湃新聞》透露，警方透過照片比對，已經鎖定涉案人李娜的身份，她來自台灣，目前不在菲律賓境內，包含李娜在內的涉案人員，警方仍在抓捕中。

知情人士提到，過去就出現過類似的犯罪模式，「李娜」這個名字也牽涉不止一起綁架案。

其中一名遇害者，美籍華人孫姓男子的家屬說，孫男先前在一家跨國醫療公司工作，後來自己創辦醫療公司，此行是受一名自稱「李娜」的經銷商邀請，去菲律賓拓展業務，原本計劃停留兩天。

家屬還說，李娜曾提供名為Medev醫療公司出具的邀請函，邀請孫男商議產品分銷等事宜。

家屬提到，孫男的同事曾接到電話，說要籌1500萬元人民幣，轉換成USDT虛擬貨幣匯入指定帳戶。後來，孫男與家屬多次語音通話，最後一次通話發生在6月23日早上，通話內容主要是籌款。

家屬說，他們沒有支付贖金，另名遇害者夏男的家屬則匯了價值300萬元人民幣的USDT，但最終兩人仍失聯，並遭到撕票。

根據菲律賓警方公布的消息，兩人死亡的原因為窒息死亡，生前曾受到虐待。

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