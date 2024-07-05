菲律賓參謀總長警告　若再受中國攻擊「將以同等武力反擊」

▲ 菲律賓參謀總長布勞納。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）昨天表示，如果菲律賓軍隊在有爭議的南海再次受到中國海警攻擊，他們將以「同等程度的武力」自衛。

6月17日中國海警船與菲律賓補給船在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近海域爆發海上衝突事件，中國海警使用刀械與長矛，造成菲律賓軍方人員受傷，還破壞菲國兩艘艦艇。

美聯社報導，布勞納要求中國為兩艘受損海軍艦艇賠償6000萬披索（新台幣3321萬元），並歸還奪取的7支步槍。

菲律賓官員在馬尼拉與中國政府代表團協商時轉達這些要求，並提出強烈抗議。一名因無權公開討論這一敏感問題，而不願透露姓名的菲律賓官員告訴美聯社，中國代表團沒有立即回應這些要求。

布勞納說，菲律賓軍方還可能要求中國支付一名海軍軍官的手部手術費。這名軍官在衝突中被一艘中國海軍艦艇撞上，失去右手拇指。

布勞納在記者會上被問到，如果菲律賓海軍人員再次捲入與中國軍隊的對抗，會如何因應，布勞納說，「我們要做的是，使用同等程度的武力來保衛自己。例如，如果對方使用刀具，我們的人員也會使用刀具，僅此而已，這符合比例原則。」

布勞納說，「當我說我們會反擊時，我的意思是我們不會讓自己像上次那樣被欺負，因為，當時我們的對手有武器。」但他沒有進一步說明。

布勞納和其他高級軍事指揮官在閉門會議上會見總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），在會議中解釋了反叛亂工作的進展，以及捍衛菲律賓在南海領土利益的最新計畫。布勞納說，小馬可仕再次向菲律賓軍隊發出命令，要求他們採取措施緩和南海的緊張局勢。

布勞納說，「我們希望避免戰爭。」但他補充說，軍方絕不會允許任何國家踐踏菲律賓的領土主權。（譯者：陳昱婷／核稿：徐睿承）