噁爆慎入！　蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」一條條衝出來

圖文／鏡週刊

美國佛州一名醫生加利（Sam Ghali），近日分享一段影片，一群醫師做手術，剖開腸胃道，只見蛔蟲萬頭攢動，隨後更一條條衝出來，畫面相當震撼。

據英國《每日郵報》報導，加利指出，手術台上躺的病患，其實是馬兒，獸醫從牠的腸胃道裡，清出所有的蛔蟲。只見蛔蟲已經占滿牠的腸胃道，相信已經寄生在其體內1-2年，最長的蛔蟲甚至有28公分。

加利表示，他會分享這段影片，是希望提醒大家能夠注意這蛔蟲問題，因為這不只動物會受到感染，人類也有可能會受到感染。加利說，通常這類的蛔蟲，會透過受感染的食物或水進入到生物體，一開始不會有什麼症狀，但最後可能會引起腸胃道問題，包括腹痛、腹瀉與噁心，嚴重的話還會導致腸胃道堵塞。

加利也指出，這種蛔蟲原生在墨西哥等南美洲，以及非洲和印度等地區，因此呼籲民眾若有到過這些地方旅遊或居住，需要特別注意。

▲ 加利表示，這雖然是馬兒的手術，但人類也有可能感染這種蛔蟲。（翻自《每日郵報》）

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