中國海警探照燈干擾！澎湖漁船被追20分鐘驚恐求救　海巡署急救援

▲中國海警3、4日在澎湖附近海域驅趕我國籍漁船作業，海巡署均派遣艦艇前往應處。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／澎湖報導

中國海警近日澎湖海域動作頻繁，先是「龍劼滿」漁船3日晚間在澎湖馬公西北方60浬作業時，遭中國海警船實施探照燈干擾、追趕，隔天（4日）又發生「聖元福8號」漁船遭4艘中國海警船驅離，海巡署接獲通報後，均立刻派遣艦艇前往協助，相關海域目前也被列為巡弋、巡護重點。

海巡署4日表示，海巡署第十三巡防區（澎湖巡防區）3日晚間8點35分接獲「龍劼滿」漁船求救，「龍劼滿」聲稱在澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）處，遭舷號不明的中國海警船艦實施探照燈干擾，並且逐漸靠近。

海巡署接獲通報後，立即調派西南海域「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往協助，並增派10091艇緊急出勤，並同步通報漁業署通知其他在周邊作業的漁船注意，大約20分鐘後，「龍劼滿」漁船再次通報已經航離現場，且未再遭中國海警船追逐。

▲「聖元福8號」漁船遭4艘中國海警船驅離，海巡署艦艇到場協助。（圖／記者郭世賢翻攝）

除了「龍劼滿」漁船事件外，另一艘「聖元福8號」漁船4日中午12點48分在澎湖縣目斗嶼西北方37.3浬（中線以西3.5浬），遭4艘中國警船驅趕。海巡署接獲通報後，立即調派偉星艦、台中艦及台中海巡隊10031艇、澎湖海巡隊10091、3503艇等2艦3艇前往應處。

海巡艦艇在4日下午3點07分趕到現場，發現中國海警14609、14515等2艘船艦，立刻向對方廣播「此海域為本國籍漁船作業海域，請勿干擾作業」，中國海警船則回應「該海域為陸方執法海域」，雙方在現場對峙，直到本國籍漁船陸續離開，無遭海警船登檢疑慮。

海巡署表示，目前已經將附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上如遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。