1.7兆！美國軍援烏克蘭　項目全公開

▲烏克蘭發射RM-70多管火箭炮。（圖／路透社）
記者黃聖庭／編譯
美國國防部1日公布自從俄烏戰爭開打以來，軍援烏克蘭536億美元（約1.7兆新台幣）項目清單，強調未來會繼續與盟國及夥伴合作，為烏克蘭提供更多防衛能力。
▲愛國者飛彈系統。（圖／美國陸軍）
防空系統有1套愛國者、12套國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、鷹式飛彈、AIM-7、RIM-7、AIM-9M飛彈、超過2000枚刺針飛彈、復仇者、VAMPIRE反無人機系統（c-UAS）等項目。
▲海馬斯多管火箭系統。（圖／達志影像／美聯社）
火力支援包含40套海馬斯火箭炮、200門155毫米榴彈炮（3百萬發炮彈、7千發精確導引炮彈、5萬發遠程反裝甲炮彈）、72門105毫米榴彈炮（80萬發炮彈）、200套迫擊砲（40萬發砲彈）、1萬發203毫米炮彈、40萬發152毫米炮彈、4萬發130毫米炮彈、4萬發122毫米炮彈、6萬發122毫米BM-21火箭炮、100部反迫砲雷達、50部多任務雷達等。
▲M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）
地面車輛有31輛M1艾布蘭主力戰車、45輛T-72B坦克、300輛布雷德利裝甲車、189輛史崔克裝甲車、600輛M113裝甲運兵車、250輛M1117裝甲車、1000輛防地雷反伏擊車、3000輛悍馬車、200輛輕型戰術車、300輛裝甲醫療車等。
▲Mi-17直升機。（圖／美國陸軍）
航空除了有20架Mi-17直升機之外，其他主要多為無人機，包含彈簧刀、鳳凰幽靈、CyberLux K8、Altius-600、Jump-20、黃蜂、美洲獅、掃描鷹等；空中火力提供AGM-88飛彈、6000枚祖尼火箭彈、2萬枚九頭蛇70航空火箭彈。
海上提供兩套魚叉海岸防禦系統及反艦導彈、超過80艘巡邏艇、無人防禦艇；其他反裝甲及個人武器有1萬套標槍飛彈系統、9萬套反裝甲系統、9000枚BGM-71拖式飛彈、4萬具榴彈發射器、4億發彈藥與手榴彈、10萬套防彈衣與頭盔、通信設備、衛星支援等。
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