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大陸 大陸焦點 特派現場

夏季專屬美食！老闆娘一天賣出200斤「蟬」　日收入破萬

記者廖翊慈／綜合報導

浙江麗水一市場賣「蟬」的老闆娘近日表示，光單日就賣出200斤，剝好的蟬1斤約170元（人民幣，下同，約台幣768元），日收入就破萬元，「雖然蟬料理算小眾，但麗水這邊的人很喜歡吃，營養比較高，味道美極了。」

據《澎湃新聞》報導，蓮都區一市場的老闆娘管阿姨近日表示，麗水人夏季專屬的料理又來了，「蟬在6月20日左右上市的，銷量還可以，剛上市的時候，剝好的1斤要400多塊錢（約台幣1809元），現在降價到1斤170元。」

▲▼老闆娘一天賣出200斤蟬。（圖／翻攝自微博）

▲▼管阿姨一天賣出200斤蟬。（圖／翻攝自微博）

▲▼老闆娘一天賣出200斤蟬。（圖／翻攝自微博）

管阿姨表示，剛上市的時候，沒剝好的1斤要100至120元錢（約台幣452元至542元），現在降價到1斤90元（約台幣407元），「現在蟬多了，當然就便宜了，通常7月10至7月15日會是最低價。」

她也介紹如何料理，自己賣蟬賣了30多年，「無論是油炸、紅燒，還是蒜炒，麗水人都特別喜歡。」

▲▼老闆娘一天賣出200斤蟬。（圖／翻攝自微博）

▲管阿姨表示，麗水人愛吃蟬料理。（圖／翻攝自微博）

有內行人指出，蟬之所以貴，是因為牠的生長週期很漫長，在地下生長往往要3年以上，才鑽出來，一斤要收集上百個，「物以稀為貴，這就注定牠的市場價格不低。」

報導指出，蟬含有豐富的蛋白質、鈣物質、甲殼素、游離胺基酸、高鉀低鈉等成分，但也並非每個人都可食用，每個人的體質不同，有些人可能有過敏風險，炒製時也要清理乾淨。

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