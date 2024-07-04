今夏酷熱難耐！三伏天日期曝光　三伏貼治冬季過敏...三種人不宜

▲衛福部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮看診情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

今年夏天酷熱難耐，不過就中醫觀點，有過敏體質的民眾可趁機進行「冬病夏治」；衛福部南投醫院中醫科醫師賴卉蓮表示，透過夏季「三伏天」陽氣旺盛時，可搭配辛溫祛寒的藥物來改善患者的陽虛體質、增強抗病祛邪的能力，從而預防和減少疾病在冬季來臨時再度發作。

賴卉蓮表示，「三伏貼」為一種灸療，針對一些因陽虛邪伏而常於冬天寒冷季節發作的疾病，取一年之中最熱的三天（初伏、中伏、末伏），將辛溫、溫陽、祛寒、逐痰的中藥貼敷在人體背部俞穴上，使藥氣經由穴道、經絡，漸次傳遞到臟腑，以暢通經絡、氣血，調節臟腑機能，從而達到「冬病夏治」的效果。

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賴卉蓮指出，明朝李時珍《本草綱目》及清初張璐《張氏醫通》中都曾記載，三伏貼對於過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、氣喘及容易感冒的患者能達到減輕症狀、減緩冬季發作的效用；臨床實驗也證實，「三伏天穴位敷貼療法」可增加非特異性免疫功能和腦下垂體、腎上腺皮質系統功能，有效降低過敏狀態、進而達到抗過敏的作用。

賴卉蓮說明，今年的三伏天分別為7月15日（一）、7月25日（四）及8月14日（三），但並非只有這三天可進行三伏貼治療，於三伏天前後、約7月中旬至8月下旬天氣炎熱時，都是治療的好時機，不過對正在感冒發燒或有發炎的病患，背部有傷口、孕婦及2歲以下幼童相對不適合，南投醫院三伏天貼敷療時間為7月15日至8月14日，有需要的民眾可至中醫科診間評估治療。