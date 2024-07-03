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英大選民調：工黨有望取得484席　超越1997年壓倒性勝利

▲▼ 英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

文／中央社倫敦2日綜合外電報導

民調機構Survation今天公布的民調顯示，英國工黨相當有把握在4日舉行的大選中，獲得比1997年大選壓倒性勝利時更多的席位。

法新社報導，民調機構Survation預測，自2010年大選失利後，中間偏左、在野的工黨在650席的國會下議院中，預計將獲得484個席位，這將是英國現代史上前所未有的勝利。

Survation表示，與此同時，執政的右翼保守黨和中間派自由民主黨（Liberal Democrats）進行第2名爭奪戰，與第1名相距甚遠，將組成英國的在野勢力。

Survation採用「多層回歸與事後分層加權」（MRP）技術進行估算，使用大量全國樣本預測英國每個選區的結果，預估工黨將在7月4日大獲全勝。

在這種情況下，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）將取代保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak），並擔任首相。

近兩年來，工黨在民調中以兩位數的優勢領先保守黨，而在為期6週的競選活動中，差距未能縮小，民眾普遍認為蘇納克的表現很糟糕。

Survation表示，數據顯示工黨將贏得約42%的選票，領先保守黨的23%。

然而，由於英國650個選區均實行贏者全拿的投票制度，保守黨將僅獲得64個席位，而自民黨預計將獲得61個席位。

工黨預計獲得的484個席位將超過前首相布萊爾（Tony Blair）1997年贏得的418個席位，甚至超過保守黨1931年以壓倒性優勢獲得的470個席位。

Survation還預測，工黨將再次成為蘇格蘭第一大黨，贏得57個席位中的38個席位，並取代預估僅獲得10個席位的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）。

根據Survation，保守黨「幾乎肯定」贏得的選票比例，將低於以往任何一次大選。

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