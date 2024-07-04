無塵黑板來了學習環境大升級！　台南1.8億打造智慧教室

▲台南市政府再投入1億8068萬元，為台南市國中小普通班教，室配備智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲再次展現他對教育的承諾和決心，繼全國國中小完成教室冷氣裝設計畫後，學生在炎熱的夏季得以安心舒適地學習，獲得廣泛好評。現在，台南市政府再投入1億8068萬元，為台南市國中小普通班教，室配備智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板。

黃偉哲強調，這次計畫是提升教學設備和環境品質的關鍵步驟，台南市率先在六都中全面完成智慧型觸控大電視和水擦黑板的設置，為學生們創造無塵、健康的學習環境。本計畫預計在2025年5月底前全面完成，並已召開說明會向各校進行安裝執行說明，廠商也將陸續完成施作。屆時，台南市普通班教室將進入全新的智慧教室時代，為學生們創造更好的學習環境，共同迎接教育創新的美好未來。

教育局鄭新輝局長進一步說明，這次設置計畫涵蓋全市國中小所有普通班教室。最新的智慧型觸控大電視不僅提供高畫質顯示，還具備觸控互動功能，支援多媒體教學，極大地提升師生互動和學習效果。琺瑯材質水擦黑板則耐用超過20年，無塵無味，對師生健康具有顯著的保護作用。冷氣設備的普及已大大改善學習環境，現在，教室密閉空調環境搭配水擦黑板的使用，將進一步減少粉塵污染，保護師生健康。

教育局表示，這次設備更新計畫代表著邁向智慧教室的重要一步。智慧型觸控大電視和水擦黑板將為教師提供更多教學工具，激發學生的學習興趣。設備更新後，教育局將安排培訓課程，幫助教師熟悉新設備，確保在教學中的高效運用。

此次設備更新計畫預計將惠及全市超過13萬名學生，涉及約4000多間教室。學校教師興奮表示，未來有了這些新設備，可以更輕鬆地進行互動教學，不僅兼顧學生健康，學生們的學習興趣也大大提高了。