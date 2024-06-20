基北區免試入學明起填志願　考生可查個別序位與各校名額

▲基北區高中免試入學明起開放志願選填 。（圖／新北教育局）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度基北區高級中等學校免試入學明（21日）中午12時起至6月27日中午12時開放考生選填志願。新北市教育局表示，為提供考生選填志願參考，明起可至「113學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺」查詢個別序位區間，以及各校扣除各升學管道後的實際招生名額。

新北市教育局表示，113學年度基北區高級中等學校免試入學比序項目包括志願序、多元學習表現（含均衡學習與服務學習）及國中教育會考成績，學生可至基北區免試入學網站查詢相關資訊，以及各類學校招生名額，歡迎考生利用。

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新北教育局指出，為提供學生選填志願參考資訊，明天中午12時起可查詢學生個別序位區間（分整體、男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道名額），依比序（未含志願序）項目，每一區間以0.3%的人數呈現，同時也可以查詢國中教育會考與多元學習表現成績。

新北教育局提醒，考生選填志願完成後，應屆畢業生配合就讀國中的報名收件時間繳交報名志願表，個別報名的學生於6月29日（六）上午9時至下午4時、6月30日（日）上午9時至中午12時前，攜帶簡章規定指定文件到新北市立中和高中現場報名，才算完成報名程序。基北區免試入學將於7月9日放榜、錄取學生於7月11日至錄取學校報到。

