醫逆風：偷吃再正常不過！　更有可能「外遇才是真愛」

記者邱晟軒／綜合報導

名醫江坤俊近日被爆出與醫院護理師的不倫戀，令其愛家好男人的形象瞬間崩塌。針對此事，北市立聯合醫院中興院區專任主治醫師姜冠宇發表看法，直言「偷吃，於人性再正常不過」。他認為，偷吃的原因在於當事人受不了另一半的缺點，而外遇對象在其眼中全是優點，因此更有可能，「外遇才是真愛」。

「不知道這是不是逆風文」姜冠宇在個人 Threads 發文指出，他見過許多上一輩醫師外遇的情況，「只能說雙方都有各自的問題。偷吃，於人性再正常不過」，因為當事人可能受不了另一半的缺點，而外遇對象在其眼中全是優點。甚至有可能，外遇才是真愛。

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▲愛家名醫江坤俊被爆出人設翻車出軌院內護理師。（圖／翻攝自江坤俊FB）

姜冠宇進一步解釋，婚姻的存在並非沒有必要，它是為了給孩子一個穩定的成長環境，但很重視孩子的人，「婚前就不要避諱簽約，「你真的把持不住，對孩子不負責任，孩子歸誰的、財產要怎麼分？到時候不要來佔我便宜，我不能委屈」。

他強調，千萬不要怕對方離開就不談，對象要背叛你永遠都有理由，且據他所認知到的，「很少救成功的，至少我覺得很少，跺腳也沒用，找媒體也沒用」。

針對外界爆料，江坤俊3日透過經紀公司發表夫妻共同聲明，表示「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。另外補充太太回應：目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」