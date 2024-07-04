小姊妹玩打火機釀猛烈火勢！房間燒到碳化　2歲妹受困活活燒死

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區中山一路一棟公寓頂樓加蓋住宅今（4）日上午9時許發生火警，疑小姊妹在房間玩打火機引起火災，阿嬤第一時間跟5歲女童緊急逃出，但另名2歲女童則受困在房內。消防獲報後趕往，由於現場火勢猛烈，房間都燒到碳化，待火勢撲滅後，才在房裡尋獲2歲女童，但已明顯死亡。詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲高雄公寓火警，阿嬤帶5歲姊姊燙傷逃出，2歲妹妹葬身火窟。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼阿嬤帶5歲孫女燙傷逃出。（圖／記者吳世龍攝）

這起公寓火警發生在上午09時42分，消防局出動21車47人前往搶救，第一時間阿嬤跟5歲女童逃出，阿嬤表示是孫女玩打火機引起，消防人員後續先將2人送醫。

▲消防人員撲滅火勢後，才在住家最內側房間內尋獲2歲女童。（圖／記者吳世龍攝）

由於現場火勢相當猛烈，消防人員撲滅火勢後，才在住家最內側房間內尋獲2歲女童，整個房間都燒到碳化，女童也明顯死亡。

▲▼阿嬤跟大孫女第一時間逃出後，鄰居隨即上前協助。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，女童爸爸一早外出上班，2名女兒就由阿嬤照顧，未料竟發生火警憾事，他獲報後立即趕回家，得知2歲女兒燒死後當場崩潰痛哭。至於詳細起火原因尚待後續調查釐清。