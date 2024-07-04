麻將協會暗藏賭場！北投警抄逮17人　82歲資深賭客也難逃

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一間打著麻將協會旗號的非法賭場，日前被警成功破獲，當場逮捕16名賭客、1名負責人，並查獲賭資新台幣30萬餘元及賭具多件，全案依賭博罪移送士林地檢署偵辦。據了解，落網的賭客中，年紀最大是82歲高齡人士，這也讓北投分局呼籲「賭博是萬惡深淵，傾家蕩產者大有人在」，將持續打擊、取締，導正不法風氣。

▲北市北投區麻將協會掛羊頭賣狗肉掩護賭場，警逮16賭客送辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該間麻將協會涉以合法掩護非法，提供場所供賭客賭博麻將，日前蒐證後發現屬實，持搜索票上門查緝，當場查獲負責人1名、16名賭客，賭資、等值酬碼及抽頭金合計新台幣30萬餘元及賭具等證物，詢後將負責人及賭客均以賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲該麻將賭場以「休閒館」招牌隱身於巷弄內，用「牌藝交流」之名吸引賭客。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查隊長許文鋒指出，此麻將賭場以「休閒館」招牌隱身於巷弄內，以「牌藝交流」之名吸引賭客前往賭博，負責人收取抽頭金，且提供籌碼讓賭客輸贏計算賭資，牌局結束後結算現金。



北投警分局呼籲，賭博是萬惡深淵，傾家蕩產者大有人在，且易衍生重利、暴力討債等治安問題，將持續打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。