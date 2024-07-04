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蔡正元：我跟你保證，你看不到台積電1000元！　2年前發言遭打臉

▲▼蔡正元：我跟你保證，你看不到台積電1000元！　2年前發言遭打臉 。（圖／翻攝YouTube）

▲蔡正元曾說台積電不可能達1000元，如今股價創歷史新高。（圖／翻攝《風向龍鳳配》YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）股價今（4）日突破1000元大關，市值逼近新台幣26兆元，創下歷史新高。然而，國民黨前立委蔡正元過去多次公開表示，台積電股價不可能達到1000元，「我跟你保證，你看不到」。如今這些言論被翻出來打臉。

蔡正元 2022年9月 曾在《深喉嚨online》和《風向龍鳳配》等網路節目中表示，有朋友問他台積電什麼時候可以達到1000元，他當時斬釘截鐵地回答：「此生毫無懸念，沒有希望。」他進一步表示，台積電永遠都沒有希望達到股價1000元，原因在於中國大陸正在拼命建廠，未來供給量大增，將導致台積電利潤縮小。

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此外，蔡正元分析指出，台積電在美中對抗中被迫在美國設廠，成本上升，利潤下降；同時韓國三星等大廠也在擴廠，競爭加劇，最終台積電的獨門生意會不斷縮小，獲利被擠壓，怎麼會期望說台積電1000元？這個機會絕對不會有了。

蔡正元強調，他並非不看好台積電的前景，但他認為台積電的高獲利能力並不像大家想的那麼樂觀，且難以持續維持長期競爭優勢。

蔡正元還提到，由於各國限制高端半導體技術和設備出口給中國，中國大陸可能在未來幾年內突破這些技術限制，這將影響台積電的競爭優勢。他舉例說，像鋰電池產業一樣，中國大陸可能在短期內大幅降低成本，並迅速擴大市場份額，對全球市場造成衝擊。

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