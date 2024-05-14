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台灣首座太陽無線電波觀測站　中央大學成功捕捉太陽風暴訊號

▲▼中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，日前成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

▲中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，成功捕捉到太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

近期地球面臨20年來最強地球磁暴。中央大學團隊在中壢特高頻雷達站所建置台灣首座「太陽無線電波觀測站」，成功在動態頻譜圖上，捕捉到伴隨這一系列太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆（solar radio burst）訊號，記錄下這歷史性的一刻，也讓台灣沒有在這場地球磁暴中缺席。

今年5月8日至9日間，位於太陽盤面中心附近的黑子活躍區編號3664，爆發一系列太陽閃焰及日冕物質拋射，這些朝向地球而來的日冕物質拋射，造成5月10至11日的強烈地球磁暴，以及全球瘋極光熱潮。這次歷史性的低緯度極光，比去年4月23日的極光還要更低緯，連墨西哥、夏威夷都可見。

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台灣雖然與墨西哥地理緯度相近，但因地磁緯度較低所以仍無緣看見極光。但是中央大學太空科學與工程學系教授楊雅惠帶領團隊，透過台灣首座太陽無線電波觀測站，成功捕捉太陽風暴訊號。

▲▼中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，日前成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

▲中央大學太空科學與工程學系團隊，成功捕捉到太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

楊雅惠指出，位於中大中壢特高頻雷達站的「台灣太陽無線電波觀測站」，是台灣目前第一個，也是唯一成功執行太陽無線電波爆觀測任務的平台。由於無線電波爆會比太陽風結構更早到達地球，故可作為惡劣太空天氣預警的參考資訊之一。

中大表示，有鑑於近期太陽活動相當活躍，楊雅惠團隊從今年4月起，便密切關注無線電波頻譜圖動靜。在5月10日中央氣象署發布地球磁暴特報前，該團隊在5月8、9兩日，陸續偵測到來自太陽閃焰及日冕物質拋射的無線電波爆訊號，並提供給氣象署太空天氣作業參考。後續也成功偵測到5月10、11這兩天，地球磁暴期間，記錄下兩次與X級太陽閃焰有關的無線電波爆。

楊雅惠團隊目前使用e-Callisto儀器設備系統進行太陽無線電波觀測，自2022年開始於雷達站架設以來，在太空系所師生協助及建議下，期間不斷改善儀器元件及去背程序、調整觀測頻率範圍，雖然在訊噪處理上還能更加精進，但已經證實能夠成功執行太陽無線電波觀測任務。

中大指出，預計不久將來，除了加入e-Callisto全球觀測網，提供每日常規觀測的quick-look頻譜資訊之外，也預期強化觀測設備，記錄更多頻率段的無線電波爆訊號，瞭解太陽活動對無線電波通訊的影響。

▲▼中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，日前成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

▲中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，成功捕捉到太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

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