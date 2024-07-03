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江坤俊「同框曖昧護理師」照片曝！粉絲怒退追：跟王必勝一樣

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲江坤俊與護理師（後排左2）同框。（圖，下同／翻攝自江坤俊臉書） 

記者施怡妏／綜合報導

名醫江坤俊遭踢爆疑似與護理師婚外曖昧，一起回到女方的公寓社區共處11小時，更有消息稱醫院內部人員早知情，愛家形象瞬間翻車，不少人湧入江坤俊的臉書留言，拒看節目、拒買代言商品、退追蹤，「這些年出軌名人中，你是最讓我傷心的一個」、「真是令人失望！原來跟王必勝一樣，時間管理做到滴水不漏」。

江坤俊遭《鏡週刊》爆料婚外情，與一名護理師保持一同出入，接送女方回在醫院附近的公寓，偶爾還會一起過夜；此外，江坤俊與這名護理師的關係在醫院內已不是秘密，親密互動在醫院內引起了不少議論，但多數同事選擇保持沉默，之前江坤俊曾貼出職場周年的照片，就已有該名護理師的存在。

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據《中國時報》報導，經紀人則代為否認，澄清江坤俊和護理師只是來往比較熟識，家庭狀況良好。正宮劉藺秦則回應，江坤俊每天都有回家，醫院的房子是她買的，供姪子居住。

婚外情消息曝光，網友紛紛失望到江坤俊臉書留言，「不再支持」、「好好跟老婆和女兒懺悔吧！他們是受傷最深的人」、「天啊！當初多喜歡現在就多失望」、「形象差，代言的拒買」、「名利雙收之後就背叛家庭，真是對你太失望了」、「退追+1」、「退追了，看不下去了，支持了那麼多年...太讓人失望了」、「太令人失望！！又是一個愛家的假人設，退追蹤+節目拒看」。

▲▼ 。（圖／翻攝自江坤俊FB）

▲江坤俊老婆發聲。（圖／翻攝自江坤俊臉書）

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