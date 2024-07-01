花蓮七星潭溺水！男漂浮水面命危　送醫搶救不治

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣新城鄉知名景點七星潭，今（1）日下午1時許發生一起57歲男子溺水事件，岸巡人員拉起後緊急送醫，但仍不治身亡，溺水原因尚待釐清。

▲七星潭溺水男子送醫不治。（圖／記者王兆麟翻攝）

海巡人員指出，下午1點10分左右，發現民眾溺水，拉起後立即急救，並通報消防隊派救護車，發現男子時已經漂浮在水面上，拉起後立即CPR，初步了解男子為桃園人，周圍沒有發現交通工具，也沒有釣具，只有隨身包包。

男子送醫搶救後仍告不治，溺水原因不明，詳情尚待進一步釐清。