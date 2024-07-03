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社會 社會焦點 保障人權

19年前性侵高中女兒！7旬翁還有臉聲請扶養　法官判免除義務

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子20年前與太太離婚後，取得當時就讀高中女兒監護權，不到4個月就性侵女兒，女兒提告後離家，男子後來也沒有扶養女兒，如今男子年逾70歲，生活無著，向屏東地方法聲請女兒扶養他；法院經過調查，以該男子行為，19年來讓女兒仍飽受心靈折磨，判決女兒免除扶養義務。可上訴。

判決書指出，這名男子於93年3月間因故與太太離婚；取得當時就讀高中的女兒監護權，該男子於94年2月間趁女兒熟睡時性侵得逞。女兒報案後離家，並住進宿舍。

法院審理，男子否認有性侵女兒情事，指前妻C因為想復合所以時常到他住處睡覺，有一天喝醉酒被長官罵，回家後藉酒消愁，當時前妻房間沒有鎖，半夜一起來發現身邊有人，以為是太太，即對其摟抱、對方亦未出聲，他沒有性侵只有對其猥褻而已，當時他穿著內褲，壓在對方身上並抱住，後來感覺不對，開燈發現是女兒，他也大受打擊，女兒也很驚恐，之後就回到前妻住處，期間，他也有不定時支付供養費用，打電話關心，但女兒未接。

法院調查，該男子犯行已經檢方依刑法第225條第1項家庭暴力之成年人故意對少年為乘機性交罪嫌之公訴；被害人目前受創後仍在就醫治療，顯見男子行為對女兒造成身心靈莫大的傷害，縱然經過近19年餘內心仍飽受折磨。

法院認男子在女兒於成年前，依法應善盡扶養照顧義務，並應適當關心其成長狀況，詎因與太太離婚後，卻違反倫常，對於未滿16歲之聲請人為性侵行為，讓女兒驚慌失措、身心重創，伺機逃離住處；男子雖知道女兒就讀高中，卻未透過其他方式對其善盡扶養義務，足認相對人係無正當理由，未善盡應扶養照顧其責任。

又因男子對女兒為身體上之不法侵害，造成其身心受到巨大打擊、尚未成年即離家無法受家庭守護，離家後在外失魂遊蕩，徬徨無助，出現自暴自棄、放棄自我的念頭及行為，引發創傷後情緒調解及認知障礙等精神問題，19年來仍飽受心靈折磨，已屬情節重大。參諸上揭民法第1118之1第1項第1、2款及第2項等規定，其女請求免除其對相對人之扶養義務，為有理由，應予准許。

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