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快訊／雨勢升級！9縣市豪大雨特報　國家警報又響

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▲午後部分地區出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨擴大，中央氣象署今（3日）下午4時20分針對9縣市發布豪大雨特報，其中嘉義縣山區為豪雨等級，並針對嘉義縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，降雨持續1小時。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園至台中、高雄山區及雲林、嘉義、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

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▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲9縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，嘉義縣、雲林縣大雷雨持續時間至下午5時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署表示，今日各地為晴到多雲且高溫炎熱，中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

氣象署表示，午後台南以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，台南以北地區及東北部、東部山區並有局部大雨，中部以北山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

豪雨特報
影響時間：3日下午至3日晚上
＊豪雨：嘉義縣山區
＊大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市山區

大雷雨即時訊息
影響時間：3日白天
＊警戒區域：嘉義縣、雲林縣

ET快訊
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