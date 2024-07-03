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白沙屯媽祖轉贈醫療專車　若瑟醫院神父灑聖水祈福

▲白沙屯拱天宮主委洪文華將喆全公司捐贈拱天宮的醫療巡迴專車轉贈予雲林縣天主教若瑟醫院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯拱天宮主委洪文華將喆全公司捐贈拱天宮的醫療巡迴專車，轉贈予雲林縣天主教若瑟醫院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

白沙屯拱天宮有感雲林偏鄉醫療資源落差，主委洪文華特別將喆全公司捐贈拱天宮的醫療巡迴專車轉贈予雲林縣天主教若瑟醫院，希望透過醫療巡迴專車能提升雲林鄉親就醫便利性。今（3）日舉辦贈車暨祝福禮儀式，由院方狄鐸神父進行祈福彌撒儀式，邊喊著「阿門」，對著拱天宮所捐贈的醫療車撒下聖水。

喆全公司董事長吳國慶長期投入公益不遺餘力，此次透過白沙屯拱天宮洪文華主委以及虎尾福安宮重建委員會王明崑主委的轉介之下，得知偏鄉醫療資源的需求，故透過白沙屯拱天宮轉贈予雲林天主教若瑟醫院，盼透過醫療巡迴交通車，提供長期需至醫院洗腎且乘坐輪椅的病人交通接送服務，減輕往返醫院交通上的不便，以及人力和經濟上的負擔。

若瑟醫院院長李聰明表示，目前醫院每月洗腎人次約1730人次，其中需坐輪椅的洗腎患者有732人次。這是第一次由媽祖廟捐車給醫院，但「愛心不分宗教」，東方天上聖母和西方聖母瑪利亞都為了雲林鄉親而集結，感謝廟方無私捐贈。此外更邀請明年白沙屯媽祖進香可到若瑟醫院為院方賜福。

白沙屯拱天宮主委洪文華表示，這台巡迴車是吳國慶捐贈，由王明崑牽線至若瑟醫院。這也是廟方第一次將醫療車捐給天主教醫院，「萬教一心」都為醫療而努力。而媽祖進香每年一定行經虎尾，也希望不管來回，媽祖也能聽到院方聲音駐駕祈福。

若瑟醫院強調，洗腎病人在經過血液透析之後，其身心靈都是較為脆弱，大部分在經過長期洗腎後，基於安全性考量，往返醫院都需專人接送，故對於洗腎病人及家屬來說，交通的接送也是家庭的一大負擔；此次捐贈的車輛是能乘載2名輪椅患者，讓他們可以直接乘坐輪椅上下車，大幅降低因人員攙扶離開輪椅而可能產生的危險及不便利性。

永續經營是條漫長路，醫療傳愛是項希望工程。若瑟醫院將匯集整合各方資源及力量，持續提升醫療照護品質，看見並回應地方與民眾的需要，照顧到更多需要被照顧的人，創造出更多愛的奇蹟，成就並見證更多美善之事。

▲白沙屯拱天宮主委洪文華將喆全公司捐贈拱天宮的醫療巡迴專車轉贈予雲林縣天主教若瑟醫院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯拱天宮主委洪文華將喆全公司捐贈拱天宮的醫療巡迴專車轉贈予雲林縣天主教若瑟醫院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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