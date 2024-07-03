販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子去年3月間為了償還積欠黃姓男子的7000元債務，於是拿出一包甲基安非他命抵償，後來黃男因為其他案件被警方抓包，竟主動交出毒品並把他抖出來。台南地院法官日前審理此案，考量到顏男是為了抵債才會販毒1次，造成的危害有限，因此予以減刑，最終依販賣第二級毒品罪，判處有期徒刑3年。

▲顏男拿毒品抵債。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，顏男透過LINE與黃男聯繫，雙方相約在2023年3月間碰面，他將一包淨重3.505公克的甲基安非他命交給對方，用以抵償先前積欠的7000元債務；後來警方偵辦另一起案件時循線找上黃男，黃男當場主動交出顏男給他的毒品，整起案件才曝了光。

顏男的辯護人認為，顏男是為了抵銷債務才會賣給黃男少量毒品，造成的危害不大，事後也已經深刻悔悟，希望法官能依法斟酌減刑。

台南地院法官認為，黃男本身涉有毒品相關案件，他在接受警詢時坦承，向顏男買毒是要自己使用；而顏男是為了抵銷債務才會販毒1次，犯罪次數、販賣數量及金額都不多，與一般販毒的大盤或中盤者不同，造成的危害有限，最終同意依刑法第59條規定酌減其刑，並依販賣第二級毒品罪判處他有期徒刑3年，全案仍可上訴。