　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拳擊國手入黑幫當詐團監控手　曾風光奪冠…狼狽落網畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名婦人日前在臉書看到名人陳文茜指導股票投資廣告，依照指示下載假APP入金400萬投資，獲利卻無法領出才驚覺受騙，警方獲報展開調查，循線逮捕竹聯幫龍堂士林分會等5嫌，起獲毒咖啡包等物，其中一名犯嫌更曾是拳擊國手，代表台灣參加國際賽事，斬獲不少好成績，卻因比賽左眼受傷後吸毒入幫派，這次再度涉詐騙案被逮，警訊後將5人依法送辦。

▲▼曾是拳擊國手鍾俊安當詐團監控手，在睡夢中被逮，警方逮捕竹聯幫龍堂成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲曾是拳擊國手鍾俊安當詐團監控手，在睡夢中被逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，65歲陳姓婦人3月間，在臉書看到詐騙廣告，用名人陳文茜照片誘騙她點擊股票操作投資連結，加「假陳文茜」的LINE，隨後依照指示下載假APP，再到銀行匯款400萬到人頭帳戶，經入金操作投資炒股後，發現獲利卻無法提領後才驚覺受騙，立即到轄區派出所報案。

▼警方逮捕竹聯幫龍堂成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曾是拳擊國手鍾俊安當詐團監控手，在睡夢中被逮，警方逮捕竹聯幫龍堂成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和警獲報先凍結人頭帳戶展開調查，日前鎖定竹聯幫龍堂士林分會45歲陳姓主嫌等5人，6月27日見時機成熟，兵分多路，在台北市中山、士林區等地，逮捕5人，起獲毒品咖啡包200包及犯案用手機等證物。

其中負責拘禁、監控人頭戶被害人的41歲鍾俊安曾是台灣培養的拳擊國手，長年穩坐57公斤級拳王寶座，多次入選國家隊出戰國際賽事，2002年參加釜山亞運第5名，2004年印尼總統杯冠軍，2006年杜哈亞運第5名，但卻在一次比賽中弄傷左眼，之後就開始吸毒加入幫派，2017年吸毒被逮，沒想到再涉及詐騙案被逮捕，

警訊後將陳、鍾等5人依毒品、違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。永和分局呼籲，詐騙集團常於網站社群媒體、影音平台上投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術吸引民眾注意，騙取民眾鉅額財產，投資應選擇政府核可之證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。

▲▼曾是拳擊國手鍾俊安當詐團監控手，在睡夢中被逮，警方逮捕竹聯幫龍堂成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
江坤俊「放閃愛妻5天後」被拍夜會護理師！　澄清雙方關係
快訊／準備搶票！　劉德華小巨蛋場次出爐
陸網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲嫩妻：想吹冷氣
LIVE／愛家名醫過夜護理師直擊！潘若迪回應婚變　陸押漁船對
快訊／江坤俊正宮3點發聲！　曝護理師住處：我買的
快訊／為拿手機落海！尋獲遺體　妻小悲痛認屍
亞運國手淪詐團！　曾風光奪冠…上身全裸狼狽落網
海巡急退原因曝！已追進「內水」　恐遭控入侵
涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸緩刑確定
高中職「身心調適假」全面實施！　每學期可請3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

色表哥「鬼壓床式」2度亂摸硬上　她隱忍16年勇敢揭發提告

台中翁人行道暈倒　彰化正妹面試途中停車急通報！警大讚幫打氣

「大進滿」遭陸海警扣押！金門漁民群組急宣導：勿航出禁限制水域

「投資黃金期貨+網友爸病重」大甲銀行員連2天阻詐　保民眾血汗錢

快訊／苗栗男為拿手機落海！18hrs後1km外尋獲遺體　妻小悲痛認屍

拳擊國手入黑幫當詐團監控手　曾風光奪冠…狼狽落網畫面曝

三重「鞭炮隨機炸車」自小客車底破損...機車險摔　超劣畫面曝

淫大叔分飾2角「鬼妹」狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中少女

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

色表哥「鬼壓床式」2度亂摸硬上　她隱忍16年勇敢揭發提告

台中翁人行道暈倒　彰化正妹面試途中停車急通報！警大讚幫打氣

「大進滿」遭陸海警扣押！金門漁民群組急宣導：勿航出禁限制水域

「投資黃金期貨+網友爸病重」大甲銀行員連2天阻詐　保民眾血汗錢

快訊／苗栗男為拿手機落海！18hrs後1km外尋獲遺體　妻小悲痛認屍

拳擊國手入黑幫當詐團監控手　曾風光奪冠…狼狽落網畫面曝

三重「鞭炮隨機炸車」自小客車底破損...機車險摔　超劣畫面曝

淫大叔分飾2角「鬼妹」狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中少女

澎湖漁船遭陸強押！民眾黨籲儘速啟動溝通管道　陸委會協調釋放人船

冷氣16度「只吹26度風」！苦主找師傅　1原因秒解：超冷好舒服

韓星金武烈尹昇娥結婚9年還像熱戀！　「牽手扶愛妻下樓」PO照放閃

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

男大生墾丁旅遊！臉上爬滿「老人斑」　嚇壞：以後會防曬

販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

社會熱門新聞

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

桃園鐵皮倉儲大火　尋獲焦屍身分待確認

3對7僵持1hr！海巡艇避免升高衝突停止緊追

桃園鐵皮屋深夜大火！疑1工人受困灌救中

23歲男蹺掉「5天教召」慘了　遭判刑3個月

廚餘驚見比臉大「巨蛙」　女清潔隊員驚嚇

對峙畫面曝！陸方押走我漁船...海巡急廣播喊話

確診痊癒男海邊散心受困　拿手機被沖走

海巡急退原因曝！救援「大」船追進內水　恐遭控入侵

毒吸到一半有人按鈴！通緝犯爬窗想逃　失足墜樓亡

更多熱門

相關新聞

車手出面領267萬　真鈔只有6千元還吃官司

車手出面領267萬　真鈔只有6千元還吃官司

高雄一名吳姓男子加入詐騙集團擔任車手，今年5月間，黃姓男子中了假投資網站「啟航」的圈套，準備交付267萬元，但最後關頭黃男驚覺有異，報警和警方配合，約出吳姓車手面交，吳男想說首次出擊就輕鬆得手267萬元，開心出面取款，結果僅6000元是真鈔，其餘都是玩具假鈔，還被埋伏的警方當場逮捕，檢方偵辦後，今（2）日依照依詐欺罪嫌將他起訴。

詐3600萬！黑幫成員假青創貸款真收購公司

詐3600萬！黑幫成員假青創貸款真收購公司

陳念琴闖巴黎奧運　霸氣喊話：肯定要金牌

陳念琴闖巴黎奧運　霸氣喊話：肯定要金牌

囂張！車手約警分局旁面交遭活逮

囂張！車手約警分局旁面交遭活逮

抖音辣模「直播間當機房」！天道盟詐3千多萬

抖音辣模「直播間當機房」！天道盟詐3千多萬

關鍵字：

詐騙集團拳擊鍾俊安竹聯幫

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面