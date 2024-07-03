拳擊國手入黑幫當詐團監控手　曾風光奪冠…狼狽落網畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名婦人日前在臉書看到名人陳文茜指導股票投資廣告，依照指示下載假APP入金400萬投資，獲利卻無法領出才驚覺受騙，警方獲報展開調查，循線逮捕竹聯幫龍堂士林分會等5嫌，起獲毒咖啡包等物，其中一名犯嫌更曾是拳擊國手，代表台灣參加國際賽事，斬獲不少好成績，卻因比賽左眼受傷後吸毒入幫派，這次再度涉詐騙案被逮，警訊後將5人依法送辦。

▲曾是拳擊國手鍾俊安當詐團監控手，在睡夢中被逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，65歲陳姓婦人3月間，在臉書看到詐騙廣告，用名人陳文茜照片誘騙她點擊股票操作投資連結，加「假陳文茜」的LINE，隨後依照指示下載假APP，再到銀行匯款400萬到人頭帳戶，經入金操作投資炒股後，發現獲利卻無法提領後才驚覺受騙，立即到轄區派出所報案。

▼警方逮捕竹聯幫龍堂成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

永和警獲報先凍結人頭帳戶展開調查，日前鎖定竹聯幫龍堂士林分會45歲陳姓主嫌等5人，6月27日見時機成熟，兵分多路，在台北市中山、士林區等地，逮捕5人，起獲毒品咖啡包200包及犯案用手機等證物。

其中負責拘禁、監控人頭戶被害人的41歲鍾俊安曾是台灣培養的拳擊國手，長年穩坐57公斤級拳王寶座，多次入選國家隊出戰國際賽事，2002年參加釜山亞運第5名，2004年印尼總統杯冠軍，2006年杜哈亞運第5名，但卻在一次比賽中弄傷左眼，之後就開始吸毒加入幫派，2017年吸毒被逮，沒想到再涉及詐騙案被逮捕，

警訊後將陳、鍾等5人依毒品、違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。永和分局呼籲，詐騙集團常於網站社群媒體、影音平台上投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術吸引民眾注意，騙取民眾鉅額財產，投資應選擇政府核可之證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。