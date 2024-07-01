囂張！車手約警分局旁面交遭活逮　稱「最危險的地方最安全」

▲囂張車手竟選於竹山警分局旁超商取款，最終遭活逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前誤信網路投資廣告「穩賺不賠」等話術，與自稱「投資專員」的對方人員相約面交12萬元投資款項，所幸及時驚覺有異，先至竹山警分局諮詢；警方獲悉對方竟與被害人相約在警分局旁超商收款，立即於該超商提前部署警力，順利逮捕詐騙集團車手，移送法辦。

竹山分局指出，日前接獲民眾報案，指稱其在社群媒體Facebook上看到一則投資廣告貼文，遂加入Line投資群組並下載不明投資軟體；該群組內成員自稱「投資分析師」，不斷傳送「飆股」訊息，使用標「保證獲利」、「高報酬零風險」等字眼，取得民眾信任並誘使其下載不明投資軟體進行投資，並稱將派專員到府收取投資款項。

怎料，對方成員竟與該民眾相約在竹山警分局旁超商面交款項，民眾也在交付血汗錢之前及時想起警方平時於社區的反詐騙宣導內容，立刻轉向警方求助。

竹山警方獲報後，即刻組成專案小組，於雙方約定面交地點提前部署警力，待「投資專員」現身向民眾收取款項時，立即上前逮捕，並起獲12萬及作案用工作證、手機等贓證物；車手則供稱自認「最危險的地方就是最安全的地方」，未料還是難逃法網，警方訊後依詐欺罪嫌，將其移送南投地檢署偵辦，並積極向上溯源。

分局提醒，詐騙集團常以「保證獲利」、「投資高獲利」等字眼，誘騙民眾落入圈套，呼籲理財應透過合法管道，小心求證；若有任何疑問，應立即撥打110或165反詐騙專線進行查證，以免上當受騙。