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抖音辣模「直播間當機房」！女遭騙3千多萬　她睡夢中被喝令趴下

▲▼擁有抖音粉絲1.4萬的辣模竟是詐團成員，警方攻堅逮捕時她還一臉睡眼惺忪，警方壓制詐團成員，起獲贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲擁有抖音粉絲1.4萬的辣模竟是詐團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名女子日前在臉書看到假冒資深財經記者夏韻芬投資理財的一頁式廣告，卻遭詐騙集團先後騙走現金135萬元及市價約3000多萬的13.5公斤黃金，蘆洲警分局成立專案小組，在台南逮捕天道盟份子及其他成員等7人，其中在抖音Tiktok有1.4萬粉絲辣模也是共犯，利用直播間提供詐團做為機房，訊後依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。

今年（2024年）3月間，賴姓女子在臉書看到投資廣告資深財經記者「夏韻芬投資理財」連結，經過點擊加入了「股市知識交流Ａ15」，再輾轉下載了許多理財APP，以「抽中股票」為由入金投資，讓賴女掉入詐騙陷阱，先後投入現金135萬及市價3000多萬的13.5公斤黃金。

▼警方攻堅逮捕時林女還一臉睡眼惺忪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼擁有抖音粉絲1.4萬的辣模竟是詐團成員，警方攻堅逮捕時她還一臉睡眼惺忪，警方壓制詐團成員，起獲贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

賴女當時從詐團的假APP中看到獲利，想要提款出來，詐團就推託並要求支付數10萬元保證金，她才驚覺受騙，向轄區蘆洲警分局報案；警方經長期監控調查，鎖定天道盟份子40歲周士捷在台南機房，以及設在台北市、桃園的據點，26日兵分多路，分別逮捕周男及其他成員等7人，起獲現金9萬多元。

其中台南機房更是影音網站抖音Tiktok擁有1.4萬粉絲的辣模、22歲林女的直播間，提供詐團男友做掩護，警方攻堅時林女還一臉睡眼惺忪被員警喝令趴下；7人落網後口徑一致否認犯案，訊依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦，警方呼籲，民眾應慎選正規投資管道，如經由名人廣告加LINE群組或下載不明投資精靈，極有可能是詐騙。

▼警方壓制詐團成員，起獲贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼擁有抖音粉絲1.4萬的辣模竟是詐團成員，警方攻堅逮捕時她還一臉睡眼惺忪，警方壓制詐團成員，起獲贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼擁有抖音粉絲1.4萬的辣模竟是詐團成員，警方攻堅逮捕時她還一臉睡眼惺忪，警方壓制詐團成員，起獲贓款及犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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