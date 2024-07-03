日本女生來台！「不上蹲式馬桶」寧願多等　兩派吵翻：超噁心

▲蹲式馬桶。（圖／「Joel來談日本」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「蹲式或坐式馬桶哪個好？」一直是大家爭論不休的話題，作家福澤喬近日發現，日本女生來台不太喜歡蹲式馬桶，甚至會刻意等候坐式的。對此，兩派再度掀戰，而關鍵不外乎是環境、公德心與衛生習慣。

在日本有10年特派記者經驗的福澤喬，經常在粉專「Joel來談日本」分享對日本的觀察，他日前表示，「今天才知道日本女生不喜歡台灣蹲式馬桶太多。」

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聞言，他疑惑反問，「這是你們和式的耶？」而對方則點頭回應，儘管如此，但就是不愛，所以他們在北捷廁所排隊時，會刻意等坐式馬桶。

▲坐式馬桶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

對此，同樣偏好坐式馬桶的人直呼，「蹲式的常常地板都會被用髒，穿寬褲或裙子時都要捲超高的；坐式的好處是，現在公共廁所都有消毒的酒精可以擦拭」、「蹲式的旁邊都是尿，超噁」、「蹲式超難上」、「我也不喜歡上蹲的，很噁心」、「地板都濕答答的很噁心啊」、「常常蹲下去，站不起來」、「蹲式的地板都好可怕」、「蹲式的旁邊地板更髒，坐式可以拿酒精消毒，地板比較乾淨」。

而喜歡蹲式馬桶的網友則表示，「坐式的爆髒，因為有很多女生會站在上面，噴的到處都是，噁心到不行」、「台灣女人只要有蹲式，絕大多數都是排等那款或先衝那間的耶」、「台灣女生用坐式馬桶卻不敢坐著尿，然後噴得到處都是也不擦乾淨，真的很怒」、「我認識的台灣女生公廁都選蹲式，因為怕髒」、「在外必找蹲式優先」、「台灣廁所真的可怕，就算有酒精、有衛生紙，還是有人把坐墊弄得好髒」。

►本文由「Joel來談日本」授權引用。