　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

原PO抱怨大嫂衛生習慣不佳，還要大家都幫她照顧小孩。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO抱怨大嫂衛生習慣不佳，還要大家都幫她照顧小孩。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

每個人對於生活習慣的要求不同，偶爾家庭成員互相幫忙一下沒關係，但被要求幫忙感覺就不一樣了。日前一名女網友就抱怨，大嫂在今年三月生下一個男寶，才兩個多月自己就快受不了她的行為，沒想到爸爸媽媽還斥責她，「做姑姑的都不幫忙照顧，連尿布都不敢碰，她幫我們家傳香火功勞很大，我沒有資格住在家裡」。

該名女網友在Dcard以「大嫂因為我不幫她顧小孩就想把我趕走」為題發文表示，大嫂在今年三月生下一個男寶，沒想到卻是自己惡夢的開始，她說明大嫂幫小孩洗完大便的水不拿去倒，都直接放在浴室裡，味道相當難聞，且在家裡任何一個地方都能換尿布，還不會拿去丟。原PO也提到，小孩會溢奶，奶味重到很像嘔吐味，但大嫂擦完的口水巾、手帕、面紙都隨便丟，有時候甚至會拿毯子、家裡人的外套，只要是能擦的都會拿來擦，所以家裡到處都是嘔吐味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說自己有糾正大嫂的行為，但對方只會說太過誇大，「嬰兒的屎尿和吐出的奶能多髒？摸一下又沒差。我能理解媽媽不會覺得自己小孩的排泄物髒，但問題是就不是我的小孩啊，我在餐桌上看到覺得很噁心沒食慾啊」，此外，大嫂還很喜歡拿她兒子的尿布給大家聞，「說什麼童子尿很乾淨」，這也讓原PO相當崩潰。

原PO表示大嫂會使喚爸媽和自己幫她顧小孩，「我始終都沒有幫忙，每天都聽她在那邊唸說我很自私。小孩又不是我生的我為什麼要顧，我哥回家都躺在那邊打遊戲看影片，怎麼不去叫他，幫她顧小孩是很吃力不討好的事，我爸媽常常被她罵」，而大嫂也會說自己照顧小孩很辛苦，所以不做任何家事，連內衣褲都要爸媽幫忙洗。

原PO坦言，爸媽其實也看大嫂不爽很久，但總是看在孫子的份上容忍她，「最近還一直在跟我爸媽吵，說我這個做姑姑的都不幫忙照顧，連尿布都不敢碰，她幫我們家傳香火功勞很大，我沒有資格住在家裡。到底有沒有搞清楚狀況，這間房子當初奶奶過世前就立好遺囑要給我，是在我的名下，我沒把他們母子趕出去就很好了，還想把我趕出門？」種種情況讓原PO忍無可忍，決定上網抒發心情。

文章曝光後，許多網友紛紛留言表示，「她知道房子在妳名下嗎，請她和你哥搬走吧，不要求先生一起顧孩子，反而要求妳父母跟妳…那孩子以後是會養你們嗎」、「既然大嫂那麼傳統把傳承香火都搬出來了！那就用這個魔法對付她，開始告訴她，嫁進來你們家媳婦應該盡的本份！看看誰比較會講阿」、「我只想糾正，就算是媽媽那還是屎跟尿，我自己小孩的我也覺得很臭很髒，媽媽不會覺得自己孩子的是乾淨的，只有她是奇葩」。

延伸閱讀
學生撿到手機…主動聯絡「1句話」他怒了：父母怎教的　網一面倒不挺
老翁萬華砍人「臟器外露」致死！新竹超商外撥電話自首　落網畫面曝光
小姑到爸爸店內用餐「打8折」　婆婆責怪親家：死腦筋非要收這個錢

ET快訊
每年200萬人想進輝達！碩士生年薪640萬↑　「超硬面試過程
「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺
武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭
劉在煥輕生送醫！　「捲詐欺又遭悔婚」IG留遺書
輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資　黃仁勳：讓更多人參與
明起雨區擴大　「下最猛」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精！　營養師：喝奶茶不用怕

大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

試穿完了　UNIQLO店員「喊1句」妹子愣住！過來人解釋

台東高中穿襪子上游泳課　體育署允諾協助改善問題

辦「關公媽祖合婚」被罵翻！台南神壇解釋是誤會：僅單純參香

「國民水果」芒果的由來　農糧署揭秘：原產地是印度及中南半島

影后陳淑芳新片《紅包》進軍日本　觀光達人李奇嶽斜槓演「廟公」

蟲迷快來！「獨角仙走繪」近距離觀察　還有限定「甲蟲北鼻鬆餅」

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精！　營養師：喝奶茶不用怕

大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

試穿完了　UNIQLO店員「喊1句」妹子愣住！過來人解釋

台東高中穿襪子上游泳課　體育署允諾協助改善問題

辦「關公媽祖合婚」被罵翻！台南神壇解釋是誤會：僅單純參香

「國民水果」芒果的由來　農糧署揭秘：原產地是印度及中南半島

影后陳淑芳新片《紅包》進軍日本　觀光達人李奇嶽斜槓演「廟公」

蟲迷快來！「獨角仙走繪」近距離觀察　還有限定「甲蟲北鼻鬆餅」

貓咪亂入演奏會台上漫步偷走目光　貝多芬《田園》變出場曲

《畢業》露骨床戲開車了！魏化儁撲倒鄭麗媛「激吻出聲」：好好教我

買房更困難！南韓年輕人「工作存款86.4年」　在首爾才買得起房

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟！市府回應了

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

嚇瘋！下樓見機械車位「慘抝成倒V」　1細節全懵：下方車主GG

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

獨／台中爆工安意外！工人高處摔落B3　特搜急吊掛救人

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

日本爆食人菌疫情！前台大醫：不用取消旅行

醫師高考增列年級限制！6校學生遭突襲抗議

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

端午節行房恐遭邪毒傷身！命理師揭6禁忌

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

更多熱門

相關新聞

倫敦7年出現3棄嬰　一查發現「竟是親兄妹」

倫敦7年出現3棄嬰　一查發現「竟是親兄妹」

英國倫敦東部一座公園在過去7年出現3名棄嬰，而根據調查，這3名棄嬰居然有血緣關係，目前最大的2名孩子已經被收養，而年紀最小的孩子在今年1月被發現後，立刻送往醫院治療，警方呼籲親生父母盡快出面。

高國豪私領域自行處理　攻城獅不表態

高國豪私領域自行處理　攻城獅不表態

送婆家洗碗機　大嫂怒「電費多很多」大票愣

送婆家洗碗機　大嫂怒「電費多很多」大票愣

沒先同居！婚後「老公形象大破滅」後悔了

沒先同居！婚後「老公形象大破滅」後悔了

同時懷孕卻流產！　女「殺死閨密」奪走女嬰

同時懷孕卻流產！　女「殺死閨密」奪走女嬰

關鍵字：

家庭矛盾大嫂衛生習慣顧小孩嬰兒

讀者迴響

熱門新聞

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

孫鵬首度鬆口道歉！

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面