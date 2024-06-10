大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

▲原PO抱怨大嫂衛生習慣不佳，還要大家都幫她照顧小孩。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

每個人對於生活習慣的要求不同，偶爾家庭成員互相幫忙一下沒關係，但被要求幫忙感覺就不一樣了。日前一名女網友就抱怨，大嫂在今年三月生下一個男寶，才兩個多月自己就快受不了她的行為，沒想到爸爸媽媽還斥責她，「做姑姑的都不幫忙照顧，連尿布都不敢碰，她幫我們家傳香火功勞很大，我沒有資格住在家裡」。

該名女網友在Dcard以「大嫂因為我不幫她顧小孩就想把我趕走」為題發文表示，大嫂在今年三月生下一個男寶，沒想到卻是自己惡夢的開始，她說明大嫂幫小孩洗完大便的水不拿去倒，都直接放在浴室裡，味道相當難聞，且在家裡任何一個地方都能換尿布，還不會拿去丟。原PO也提到，小孩會溢奶，奶味重到很像嘔吐味，但大嫂擦完的口水巾、手帕、面紙都隨便丟，有時候甚至會拿毯子、家裡人的外套，只要是能擦的都會拿來擦，所以家裡到處都是嘔吐味。

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原PO也說自己有糾正大嫂的行為，但對方只會說太過誇大，「嬰兒的屎尿和吐出的奶能多髒？摸一下又沒差。我能理解媽媽不會覺得自己小孩的排泄物髒，但問題是就不是我的小孩啊，我在餐桌上看到覺得很噁心沒食慾啊」，此外，大嫂還很喜歡拿她兒子的尿布給大家聞，「說什麼童子尿很乾淨」，這也讓原PO相當崩潰。

原PO表示大嫂會使喚爸媽和自己幫她顧小孩，「我始終都沒有幫忙，每天都聽她在那邊唸說我很自私。小孩又不是我生的我為什麼要顧，我哥回家都躺在那邊打遊戲看影片，怎麼不去叫他，幫她顧小孩是很吃力不討好的事，我爸媽常常被她罵」，而大嫂也會說自己照顧小孩很辛苦，所以不做任何家事，連內衣褲都要爸媽幫忙洗。

原PO坦言，爸媽其實也看大嫂不爽很久，但總是看在孫子的份上容忍她，「最近還一直在跟我爸媽吵，說我這個做姑姑的都不幫忙照顧，連尿布都不敢碰，她幫我們家傳香火功勞很大，我沒有資格住在家裡。到底有沒有搞清楚狀況，這間房子當初奶奶過世前就立好遺囑要給我，是在我的名下，我沒把他們母子趕出去就很好了，還想把我趕出門？」種種情況讓原PO忍無可忍，決定上網抒發心情。

文章曝光後，許多網友紛紛留言表示，「她知道房子在妳名下嗎，請她和你哥搬走吧，不要求先生一起顧孩子，反而要求妳父母跟妳…那孩子以後是會養你們嗎」、「既然大嫂那麼傳統把傳承香火都搬出來了！那就用這個魔法對付她，開始告訴她，嫁進來你們家媳婦應該盡的本份！看看誰比較會講阿」、「我只想糾正，就算是媽媽那還是屎跟尿，我自己小孩的我也覺得很臭很髒，媽媽不會覺得自己孩子的是乾淨的，只有她是奇葩」。

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