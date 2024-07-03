無人拉麵店公審顧客挨告！業者曬1張照嗆：你們自己細品吧

▲台中無人拉麵店因將顧客的照片PO上網公審，引起爭議。（圖／翻攝自店家IG）

圖文／CTWANT

台中市南屯區一家24小時「無人拉麵店」的老闆娘，日前因為把客人倒廚餘的影像PO上網公開，表示想下架影片就得依照店規，捐出100元當愛心待用餐，被不少網友認為是在「公審」引起議論。對此，轄區第四警分局則證實，被公審的2位客人已到警局提出妨害名譽告訴。業者則強調，自己並不是神經病，「不可能只有倒渣渣就發出來譴責浪費」。

日前有網友在Dcard以「台中最扯無人拉麵店」為題發文，表示自己近日到台中某間無人拉麵店用餐，回家一查評價卻發現，店家不僅會在網路上和留下負評的網友對嗆，還會將浪費食物的客人無碼放上店家IG公審，傻眼詢問「這樣沒有經過他人同意會有法律責任的吧？」

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此外，店家還表示被公審的客人「給100元浪費食材費用」才願意下架，並稱「所有和解費都將用於愛心待用餐」。對此，轄區第四警分局則證實，被公審的2位客人已到警局提出妨害名譽告訴。

對此，業者2日在IG限動貼出一張照片，並附文「你們自己細品吧」，表示圖中的廚餘是一名女顧客在7月2日倒的，總共有5個年糕、10個魚板、幾片大白菜，她強調「闆娘不是神經病、沒有躁鬱症，不可能只有倒渣渣就發出來譴責浪費」、「這樣還覺得不多的可以聯絡闆娘把店頂讓給你」。

▲業者在IG限動貼出照片，要外界「自己細品」。（圖／翻攝自店家IG）

最後店家則表示，「發這樣一張圖，肯定會有人懷疑是否真的為一個人所為，所以為什麼我要發完整影片就是避免爭議」。

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