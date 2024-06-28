赴中旅遊風險提高？　她分析：中國懲戒台獨新規「非常模糊」

▲台北市民進黨議員許淑華。（圖／競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

陸委會27日對中國大陸的旅遊警示燈號升級至「橙色」，亦即「避免非必要旅行」。對此，台北市民進黨議員許淑華表示，中國發布懲戒台獨的新規定，犯下「分裂國家」罪，最高可判死刑，但法律程序相當不明確，規定非常模糊，恐影響赴中台灣旅客人身安全。

許淑華認為，為加速完成統戰任務，總統賴清德上任後，中共威脅手段愈來愈嚴厲，日前，中國發布懲戒台獨新規定，其中，犯下「分裂國家」罪，最高可判死刑。此外，許淑華分析，中國頒布的新規，法律程序相當不明確，規定非常模糊，恐影響赴中台灣旅客人身安全。

許淑華指出，近年中國持續增修相關國安法令，陸委會也證實，目前已有相當多起國人赴中國遭非法扣押、留置、盤查等情形。

至於赴中風險是否提升？許淑華表示，行政院也有特別說明，中共單方面挑起對立，影響兩岸交流，為了國人安全，將提高赴中（含港澳）旅遊警示，調為橙色警示，若必定要赴中，請務必提高警覺，隨時保持警惕。

最後，許淑華也特別提醒，台灣鄰近國家除了中國外，像日本、韓國、東南亞等國家，也有許多熱門的旅遊景點，考慮人身安全，可以選擇安全的地點旅遊，避免發生意外。