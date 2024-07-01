2024宜蘭童玩藝術節水上遊戲新體驗　有機會變Suzuki Jimny車主

▲試玩今年宜蘭童玩節的學童們是大讚水域遊戲非常好玩。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2024宜蘭國際童玩藝術節將於6日至8/18日在冬山河親水公園盛大舉行，以「童玩的多重宇宙」為主題，打造全新水世界。宜縣府更於今（1）日舉辦試玩活動，試玩學童們是大讚水域遊戲非常好玩。宜蘭縣長林姿妙邀請全國大小朋友今年來童玩，挑戰自我。

2024宜蘭國際童玩藝術節試玩活動，於今（1）日下午舉行，宜蘭縣長林姿妙與貴賓們一同啟動造型DJ台，噴水舞台、水幕、燈光、音樂熱舞震撼連動，隨後開放水域設施，讓學童搶先試玩，林姿妙也一起體驗「星空塔」刺激的高空遊具，為即將開幕的童玩節暖身。

宜縣府表示，今年童玩節的「太空中繼站」是最閃耀的地標，有可昇降的飛碟座艙，結合刺激的飆速水晶滑道、寬7公尺的彩虹水滑道，多元的奇幻震撼。「宇宙登陸車」是今年創新推出沉浸式多感體驗空間，還有「飛碟水上木馬」也是新設施，讓遊客享受「水上旋轉木馬」樂趣；「驚奇蟲洞」穿越探索不同的空間，在明暗之間，感受驚喜連連；「童心水世界」的水管外型色彩亮眼繽紛，讓小小朋友在戲水遊樂中練膽識、愛上玩水。

陸域遊戲部分，今年「星空塔」的驚險指數再升級，有離地12公尺高的360度「星際擺盪」，高空迴轉盪鞦韆；還有跨越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降，再以8人小艇接駁遊客馳乘冬山河回到園區，這項設施除了膽量大考驗，更可飽覽冬山河親水公園全美景；一層樓高的「星幻歷險」攀岩場，挑戰大小朋友的體能極限。

今年邀請到50個國內外演出團隊帶來精彩的表演，同時也精心規劃「魔方樂園」、「童話宇宙」、「童玩時光機」等主題展館。更吸引人的是，主辦單位祭出「遊童玩好康抽汽車」，只要購票或申辦童玩護照，就有機會把市價84.9萬元的Suzuki Jimny汽車開回家，其他獎項包括縣內五星級飯店住宿券、餐券、電動牙刷、3D人臉辨識智能電子鎖、智慧廚餘機、美膚機、洗臉機等獎品，總價超過200萬元。

宜蘭縣長林姿妙邀請全國大小朋友今年夏天穿越童玩的多重宇宙，挑戰自我，

今年童玩節多項活動設施民眾可提前線上預約或當天現場排隊，更多資訊可上官網 https://www.yicfff.tw/ 或 https://www.facebook.com/YICFFF 臉書查詢。