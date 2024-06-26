柯南最新劇場版登場！全家搶先推出限量周邊加價購　粉絲讚「衝了！」

▲消費指定商品滿99元加價59元即可獲得名偵探柯南限量紀念徽章。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

日本超人氣動漫名偵探柯南的電影每次推出都大獲好評，無論是情節還是案件都比漫畫更驚心動魄，在日本票房突破140億日圓的《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》更是近年最高票之作，眾所期待的最新劇場版將於6/28全台上映，柯南迷們迫不及待在大螢幕看名偵探柯南與怪盜基德的華麗交鋒、搶拿動漫特典，再2刷、3刷電影！為了滿足柯南迷對限定品的熱愛，這次全家便利商店6/26起搶先推出名偵探柯南限定周邊，與柯南迷們一起感受基德的魅力，只要集點加價就能擁有，粉絲大讚「衝了！徽章好讚」！

今夏最新劇場版《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》的故事，從斧江財閥現任當主斧江拓三收到怪盜基德的預告信展開，面對神秘的殺人事件以及基德的公然挑戰，讓粉絲對緊張刺激的劇情非常興奮，期待進到戲院欣賞柯南連載30週年紀念之作。

▲12款Q版造型全都躍上徽章。

全家便利商店深受動漫迷喜愛，每年不定期推出的經典動漫周邊商品總是引發收藏熱潮。今夏則推出一系列親民價格、精品質感柯南周邊商品寵鐵粉，經典角色柯南、基德、毛利蘭、灰原哀化身Q版造型全都躍上徽章，共有12款徽章都讓人愛不釋手！想要通通收藏只要消費指定商品滿99元加價59元即可獲得名偵探柯南限量紀念徽章，和越多朋友一起收集更能加速收集完整套！

▲集點加價可擁有名偵探柯南限定周邊。

上班族、學生族每天都會用保溫杯裝水隨身攜帶，搭捷運、公車也需要證件套放悠遊卡，這次的名偵探柯南限定周邊都是實用質感好物，讓你天天都能用！像是柯南、基德的伸縮證件套，只要400點加價199元；超大容量又保冰的不鏽鋼保溫杯，也有柯南與基德兩款不同色調氛圍的款式可選擇，400點加價399元；之前名偵探柯南30週年紀念展登台時，展場中的等身立牌公仔引發熱議，尤其是基德的立牌迷倒了眾多粉絲。這次全家便利商店加價購特別推出桌上型壓克力立牌，共有基德、柯南、服部平次、灰原哀等角色，400點加價199元就能把可愛又帥氣的角色們帶回家！

大、小朋友都風靡的名偵探柯南最新電影上映，粉絲都在社群揪友一起看「只要柯南出新電影我就看」、「超過20年資歷的柯南粉要去看」，看完電影意猶未盡，快到全家便利商店帶回這些實用又具收藏價值的柯南周邊商品，無論是上班族還是學生族都能在日常生活中派上用場，讓暑假生活充滿動畫的魅力吧！