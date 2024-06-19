衛生紙買一送三快搶！全家「6／19起5天大促銷」冰品、泡麵、咖啡應有盡有

▲為了替廣大消費者省荷包，全家便利商店6/19（三）至6/23（日）共5日推出限時促銷活動。（圖／全家提供，下同）

消費中心／綜合報導

通膨時代口袋裡的錢錢愈來愈薄，前陣子又歷經五月報稅荷包大失血，這時候民眾最需要的是各種省錢抗漲的民生日用品，不僅能愜意維持良好的生活品質，還能夠讓錢包不縮水，想做到這一切，你只需要到家裡巷口的全家便利商店就能輕鬆搞定！全家自6/19（三）至6/23（日）共5日推出限時促銷活動，包括衛生紙、汽水、冰淇淋、泡麵、咖啡、茶飲、零食餅乾和保養品等品項都有特惠價、買一送一、第2件10元、加10元多1件多種優惠，正是囤一波的大好時機！

每天都需要用到的衛生紙，現在到全家便利商店一次扛4串回家！全家自有品牌FamiCollection超柔抽取式衛生紙祭出買一送三超狂優惠，特價248元等於現省高達744元，非常適合學生小資族、家庭客掃貨。

炎炎夏日清涼解渴的可口可樂櫻桃口味，3件只要69元，買一箱24入552元，現省288元；杜老爺淇淋巧酥甜筒加10元多1件，相當於兩件特價只要55元，是大熱天吃冰消暑的超值選擇。暴雨、颱風天必備的泡麵買起來，韓國知名農心辛拉麵袋麵買一送一，兩件特價僅49元。

想喝飲料但找不到手搖店？沒關係，到全家點Let’s Café大杯特濃拿鐵、私品茶特大冰荔枝貴妃紅茶，同品項第二杯10元，兩杯特價只要75元，跟手搖店一杯的價格差不多，非常划算；全家自有品牌FamiCollection的蜂蜜水和檸檬蜂蜜水870ml，一瓶定價100元，促銷期間任選2件只需159元。下班回到家想放鬆一下，冰箱打開來當然還要有酒，麒麟冰結水果調酒無糖香檬口味第2件5折；Asahi朝日輕冽啤酒原價68元，現2件只要99元，箱購價24入現省444元，僅需1,188元就能天天享受微醺美好滋味。

全家期間限定折扣給好給滿，還有許多商品通通買一送一，包括麥維他夾心消化餅香草口味及朱古力口味，兩件30元；同品牌同價位買一送一則有盛香珍豐葵香瓜子焦糖口味，兩件特價139元、Dan-D Pak香蕉脆片兩件只要99元、統一生機蔓越莓乾袋裝兩件特價139元和兩件特價159元的妮維雅亮白極致嫩膚乳液。另外，任選2件110元的老協珍人蔘精、麥蘆卡蜂蜜人蔘精；買二送一的義美生機草莓巧克力（莓果）、彩虹糖混合水果口味，有吃有喝還有日常用品，全家通通幫小資族、懂得精打細算的消費者準備好了，結帳報會員即可享優惠，限時促銷中。