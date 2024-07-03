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「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！夏季必學養顏美容吃法一次GET

▲▼西北櫻桃料理情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲有著「水果中的鑽石」美譽的西北櫻桃，營養價值高又可養顏美容。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

櫻桃控注意～每年夏天最令人期待的「西北櫻桃」終於來了！有著「水果中的鑽石」美譽的西北櫻桃，果實觸感飽滿結實、表皮光滑透亮如同鑽石般迷人，吃進嘴裡享受酸甜多汁的獨特風味，不論大人小孩都愛吃。尤其炎熱的夏天容易食慾不振，餐點中簡單加入幾顆點綴，就能輕鬆增添風味層次又開胃，而且西北櫻桃營養價值極高、還能養顏美容，絕對是夏日養生的絕佳選擇。

西北櫻桃獨特的酸甜風味及香脆口感，不論單吃、佐餐或搭配甜點食用都適合，一整天餐餐吃櫻桃，健康美味沒煩惱，為大家整理3餐聰明吃法：

▲▼西北櫻桃料理情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲晨間以櫻桃優格碗開啟序幕，一整天展現明亮紅潤的好氣色。

A早餐賞櫻桃　神清氣爽臉紅潤
美好的一天，適合以櫻桃優格碗開啟早晨的序幕！做法很簡單，先準備一碗優格，撒上堅果及香蕉片，接著再加入幾顆櫻桃混合後食用即可，不僅能品嚐到酸甜交織的豐富滋味，也攝取了豐富的蛋白質、膳食纖維和維生素C，以清爽香甜的櫻桃優格碗，為剛甦醒的身體帶來零負擔的飽足；另一方面，西北櫻桃含有豐富花青素，具有抗氧化、抗老化的功效，有助於改善肌膚狀況，為面容增添天然腮紅，一整天展現明亮紅潤的好氣色。

▲▼西北櫻桃料理情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲以櫻桃起司沙拉作為午餐，為上班日的午後續航滿滿元氣。

B午間享受櫻桃　補足工作元氣
注重營養均衡又想兼顧完美身心狀態的人，不妨以櫻桃起司沙拉作為代餐，即使零廚藝小白也能自己動手做！先將西北櫻桃去核（籽）後，與起司、堅果及水耕沙拉葉混合後，淋上喜歡的沙拉醬，口感豐富多樣，同時有助於消化和營養吸收。每顆中等大小的西北櫻桃含有約10毫克的維生素C，足以滿足我們每日需求的10%，維生素C不僅強化免疫系統、預防感冒，還可幫助肌膚保濕、延緩老化，其鎮定效果還能減緩午餐後的疲勞感，為上班日的午後增強續航力，補足滿滿元氣。

▲▼西北櫻桃料理情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲晚餐前來杯清涼解渴的櫻桃冰沙墊墊胃，避免晚餐過量進食。

C晚餐前吃櫻桃　沁涼又解膩
傍晚時分或晚餐前，適合來杯清涼解渴的櫻桃冰沙！將去核的西北櫻桃、蜂蜜放入攪拌機打成冰沙，不僅消暑解渴，還能補充全天流失的水分和電解質。西北櫻桃富含膳食纖維，可促進腸胃功能幫助排出體內毒素，令肌膚散發光澤，也可墊墊胃增加飽足感，避免晚餐過量進食，緩緩迎接一天的結束。

不僅如此，西北櫻桃富含鉀，而鉀是人體必需的電解質之一，主要負責維持細胞內外的水平衡、調節血壓。有研究顯示，每天攝入足夠的鉀，不僅能有效降低高血壓的風險，還能預防中風，而且鉀還能幫助肌肉收縮、緩解關節疼痛，對於運動愛好者來說也是一大福音，也能提升夜間睡眠品質。因此，不論熱愛美食獲重視健康的族群，不妨把握西北櫻桃產季，用鑽石級的豐富營養寵愛自己，享用兼具美味與健康的全能水果，輕鬆吃出好命體質。

了解更多西北櫻桃 https://www.nwcherries.com
#西北櫻桃 #NorthwestCherries
IG標記：＠nwcherries_taiwan
粉專標記：＠美國西北櫻桃

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