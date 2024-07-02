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糖尿病患血糖降不下！腎臟醫教「吃飯2件事」很有感：取代很多藥物

▲▼定食,日式料理,吃飯,懷石,日料。（圖／PAKUTASO）

▲江守山請患者在吃飯時多做2件事，成功讓患者的糖化血色素下降。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

台灣糖尿病患者數量相當多，如何控制血糖對患者來說相當重要。對此，腎臟科醫師江守山分享，一名患者患有第三期的腎功能不全、糖尿病等病症，且糖化血色素一直壓不下去，不過經過他提醒多做2件事以後，果然成功讓糖化血色素下降，而這2招也能取代很多藥物。

江守山近日在節目《健康好生活》分享，這名患者患有第三期的腎功能不全、糖尿病，就診時已經在服用5種藥物、打1種針，不過糖化血色素仍舊在8.5％至8.8％之間。

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江守山聊完以後，只要求患者做2件事，分別是先吃掉一半的湯、肉、菜以後才能開始吃白飯，以及每餐都買一顆檸檬，將檸檬汁擠到白飯裡面。

▼除了先吃湯、肉、菜以外，江守山還要求患者，每餐買顆檸檬，將檸檬汁擠到白飯裡。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼營養師教你發揮「檸檬營養最大值」 。（圖／Unsplash）

這時患者感到不解，詢問「會不會很奇怪啊」，但江守山認為，日本人吃醋飯吃一輩子，這種在白飯裡加檸檬的吃法，有異曲同工之妙，其實不太奇怪。

雖然只做了這兩件事，但患者的糖化血色素掉到了7.2％至7.3％之間。江守山對此說明，在研究當中，檸檬酸可以抑制飯後的血糖升高，只是做這簡單的動作，就能取代很多藥物。

江守山說，從營養素來看，檸檬雖然沒什麼特別突出的地方，但檸檬多酚、果膠、檸檬黃素都十分重要，也因此讓檸檬、萊姆排在抗癌水果的第二名，僅次於新鮮的蔓越莓，因此連坊間都有很多人喜愛喝檸檬水。

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