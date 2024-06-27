越喝越甜？　美國驚人研究：用塑膠瓶喝水　恐增罹糖尿病風險

▲飲用塑膠瓶裝水，恐增加罹患第二型糖尿病的風險。（圖／Adobe Firefly製圖）

記者羅翊宬／綜合報導

每天若飲用過多的含糖飲料，恐將引發罹患糖尿病的風險。然而，如今美國加州州立理工大學卻透過研究證實，若經常透過塑膠瓶飲用水或飲料，恐將增加罹患第二型糖尿病的機率，因為塑膠瓶內含的化學物質會降低人體對胰島素的敏感性。

綜合《印度時報》等外媒報導，美國加州州立理工大學（Cal Poly）於當地時間25日將上述研究成果發表在學術期刊《糖尿病》（Diabetes），研究團隊指出塑膠瓶是增加人體罹患糖尿病風險的罪魁禍首。

研究團隊分析，因為其所內含的化學物質雙酚A（BPA），經常被用於食品、飲料包裝，而該項化學物質會降低人體對胰島素的敏感性，促使糖代謝受到影響，證實了過度攝取BPA會提高成年人罹患第二型糖尿病的風險。

研究團隊找來了40名身體健康的成年人，要求參與研究的民眾接受每公斤體重約50公克的BPA攝取，相當於美國國家環境保護局（EPA）所認定的安全劑量，另一組民眾則被要求服用安慰劑。

結果顯示，接受安慰劑的民眾在胰島素反應變化並未出現影響，然而接受BPA攝取的民眾卻在4天後對於胰島素的反應明顯降低。

參與研究的教授Todd Hagobian在新聞稿指出，「上述研究結果表明，也許美國國家環境保護局應該重新考慮BPA的安全劑量範圍，醫療保健提供者則可建議民眾做出改變，儘量在飲水時使用不銹鋼瓶或玻璃瓶，減少暴露在BPA環境下的風險，降低罹患糖尿病的機率。」