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糖尿病患者「戒2款食物」一個月就好轉！醫師：免打胰島素了

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲李思賢建議患者戒除2款食物，結果短短一個月就奇蹟好轉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣的糖尿病患者數量眾多，若沒控制飲食，可能會變得更加嚴重。家醫科醫師李思賢分享一起案例，一名43歲患者糖化血色素高達14，不過他給出了「戒除加工食品」、「戒除大量碳水化合物」的建議後，短短一個月內數值大幅改善，雖然還需要努力，但今年絕對能達到，「一天看到一個這樣的案例，就足夠滿足了。」

李思賢近日在臉書上分享，看完整天的門診以後，讓他感到最開心的，並非是幫助患者減重數十公斤，而是又讓一名患者免於打胰島素的命運。

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李思賢說，這名來就診的患者今年43歲，先前某次體檢以後，偶然發現糖化血色素高達14，又合併膽固醇異常的問題，被其他診所告知「一定要打胰島素」，讓患者十分不知所措，於是跑來找他求救。

▲▼血糖,糖尿病,血糖機。（圖／pixabay）

▲李思賢建議患者戒除2款食物，結果短短一個月就奇蹟好轉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

李思賢考量患者的情況以後，給出了2項建議，分別是戒掉加工食品，以及不要再吃大量的碳水化合物，結果糖化血色素HbA1c從13.5下降至9.6，三酸甘油脂也從空腹598下降至130，其他的膽固醇數據、胰島素水平也都有改善。

因此，李思賢說，若是有人詢問，從需要打胰島素的狀況回到不需要打要花多久時間，「我會說，只要夠努力，一個月就夠。當然這位患者的目標是HbA1c小於6，還有一小段路需要努力，但今年絕對能達到！」

李思賢最後表示，這是看診一天來讓他最高興的案例，從43歲開始注射胰島素，絕對不是快樂的人生，雖然一般人可能不了解這意味著什麼，但對於他而言，只要一天能夠看到一起這樣的案例，就已足夠滿足。

 
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