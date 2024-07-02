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從台東市到池上巡田水　赤腳婦騎機車迷路60公里...超商外徘徊

▲婦人打赤腳騎車迷途60公里。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲婦人打赤腳騎車迷途60公里。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

「阿嬤妳住哪裡」？臺東縣警察局關山分局池上分駐所警員黃暄凌及林威豪，2日清晨5時15分許，接獲超商店員報稱「有一名老婦打著赤腳在店門口徘徊許久」，兩員獲報後隨即前往，林婦(42年次)疑似有失智的症狀，但有說出自己的姓名，可是卻說「從台東市到池上巡田水」，讓員警相當吃驚。員警將其帶返所查詢，之後順利聯繫到林婦住在臺東市的孫女，家屬在得知阿嬤騎行約60公里到了池上，也令他們感到相當訝異。臨行前，家屬一再的向員警致謝，讓阿嬤順利平安的回家。

於2日約5時15分許，台東縣池上某超商店員就看到一位阿嬤在門前來來回回走動，而且還光著腳丫，惟恐其發生意外，隨即去電池上分駐所請員警前來了解。

警員黃暄凌及林威豪獲報後，隨即前往察看。經過一番找尋，發現阿嬤正在翻找機車內物品，兩員關懷詢問阿嬤「從哪裡來？有沒有人陪同？住哪裡？」等等問題，阿嬤回答「我住臺東市，自己騎機車，要來巡田水的，鞋子掉在田裡面，一直找不到」。

所幸阿嬤還能說出她的全名，員警遂將她帶返所內查詢。於警所內，值班警員羅曉薇暖心的提供餅乾及熱水供阿嬤食用，除此之外，還拿了一雙拖鞋送給阿嬤，把她當成自己的阿嬤，一直陪她說話，阿嬤這才慢慢的展露笑容，看著電視有說有笑。

黃員經過一番查詢，順利聯繫到住在臺東市區的孫女，於是將上情轉述後，孫女也感到相當訝異，怎麼會騎那麼遠？隨後便趕至警所將阿嬤帶回。孫女表示，阿嬤會騎機車外出買東西，但是沒有騎這麼遠過，以後一定會多加注意，以免發生意外事故，謝謝大家的幫忙，讓阿嬤能平安返家。

關山警察分局呼籲，若家中有失智患者，可向失智症協會登錄資料申請「預防走失愛心手鍊」，或至警察機關免費申請建立指紋檔等資訊，以預防長者走失，可迅速協助走失者找到回家之路。

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