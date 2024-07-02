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國道5大服務區設寵物公園「帶毛小孩放電」　明年再增3處

▲▼國道服務區設置寵物公園。（圖／高公局提供）

▲國道東山服務區規劃寵物共餐區。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

許多民眾趁著放假帶「毛小孩」出遊，高速公路局目前在石碇、關西、南投、古坑、東山等5處國道服務區設有寵物公園，預計今年底前完成西湖、清水及明年在西螺服務處皆會設置寵物公園，提供寵物共餐區、清洗區及清潔袋等設施。

全台15處國道服務區，高公局統計去年約640萬車次進入服務區，消費比例約佔50%；去年服務區人潮與營業額第一名為清水服務區，其次是關西、西螺服務區。

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高公局表示，許多人飼有毛小孩做伴，一同出遊機率增加，為讓民眾在長途車程中，能給毛小孩充足活動與放電空間，石碇、關西、南投、古坑、東山服務區已設置寵物公園，其中古坑將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，而關西及東山服務區設有寵物共餐區。

▲▼國道服務區設置寵物公園。（圖／高公局提供）

▲國道5大服務區設置寵物公園。（圖／高公局提供）

高公局指出，3處寵物公園尚在建置中，包含今年底前完成西湖、清水，明年完成西螺服務區，寵物公園均有草皮及防護圍籬，並設有簡易清洗區，讓飼主洗手及毛小孩洗腳，並提供寵物清潔袋，服務大廳也設有飲水機可供取水。

此外，高公局推出「1968」APP，即時提供國道車流路況與服務區各項資訊，截至今年6月總計下載約540萬次，高公局今年進一步優化單元版面資訊呈現方式，可依手機定位直接展開最鄰近服務區或休息站資訊，快速掌握該服務區或休息站所提供服務設施、停車額滿狀態等。

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