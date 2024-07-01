搭去淡水「驚醒在象山」　他刷不出去！站務員傻：搭了5小時

▲原PO坐5小時捷運，驚醒2次都在象山站。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

實在太睏了！一名網友自嘲是「捷運冠軍」，原本他要從北車去淡水，結果快到站時睡著了，醒來發現在象山，搭回去後，再驚醒後依舊在象山，由於票卡刷不出去，站務人員傻眼反問「你五個小時都在裡面？」文章曝光後，一票網友也笑噴「我跨年也幹過這件事，3點到8點多都在板南線上渡過！」

一名網友在《Threads》自曝糗事，說他昨天坐了5小時捷運，「從北車到淡水，快到的時候睡著，起來就在象山...搭回去又睡著，起來又在象山」，因為月票刷不出去，只好去找服務台求助。

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站務人員一查入站時間，驚訝詢問「你五個小時都在裡面？」原PO則尷尬回應，「對….我一直睡著」，更自嘲是「捷運冠軍！」

文章引來萬人笑虧，「解鎖人生新成就」、「太厲害了耶，椅子很難坐說」、「今日最好笑」、「捷運App有到站提醒功能」、「我懂了！下次失眠時搭紅線」、「如果跟人有約的話對方會瘋掉」、「我的脆滑下來，有三篇都在分享你這篇文」。原PO則笑回「睡出了流量！」

一票過來人也笑噴，「超好笑！我哥之前在信義喝醉坐捷運從象山回淡水，起床還是在象山」、「這我有經驗！年輕時第一次去夜店結束後，走到忠孝復興上車往頂埔的方向，想說瞇一下，結果下次張眼就是頂埔站，趕緊換回反方向的車再瞇一下，嘿對...我又回到忠孝復興了」、「我跨年也幹過這件事，3點到8點多都在板南線上渡過」、「我有一次也是這樣，醒來刷不出去超尷尬」。

還有人好奇，「好奇沒有月票的話是要付多少？」有神人解答，「正常票價+20元，超過2小時就要補票+閘門直接扣；超過四小時不能自己刷出去，要站務人員幫忙」。