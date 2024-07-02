快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　雷雨狂轟新北市

▲午後雨勢猛烈。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後各地下起大雨，中央氣象署今(2日)下午2時55分針對16縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、新北市為豪雨等級，同時針對新北市發布大雷雨訊息，時間持續近1小時。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市有局部大雨或豪雨，桃園以北、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲16縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，新北市大雷雨持續時間至下午4時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也針對新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)發布災防告警，持續至下午5時18分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲新北市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，風向為偏南至東南風，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後在中部以北地區及其他山區雷陣雨機率高，並有出現局部大雨的可能，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

氣象署提醒，若行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全，部分地區午後降雨的時間延續比較久，甚至部分地區到晚上才逐漸緩和。

豪雨特報

影響時間：02日下午至02日晚上

＊豪雨：基隆北海岸、新北市

＊大雨：台北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：02日白天

＊警戒區域：新北市