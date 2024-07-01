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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台女淚訴帛琉海關查私處　游智彬：連內褲都保不住？林佳龍還躺平

▲▼台女赴帛琉觀光竟「被脫光」檢查私處 受害人現身說明。（圖／記者許靖騏攝）

▲李姓女子與新黨召開記者會，淚訴外交部對人民受辱卻未有動作。（圖／記者許靖騏攝）

記者郭運興／台北報導

近日一名李姓女子17日到友邦帛琉旅遊，在機場辦理出關手續，竟被海關要求「脫光檢查」，甚至私密處都不放過，外交部則表示，已在第一時間向帛方關切，並向當事人表達關懷之意。但是，該名李姓女子1日在新黨陪同下，在外交部門口舉行記者會，淚訴事發經過；而新黨副發言人游智彬怒批，到底是怎樣的外交部，讓民眾在外國受委屈，卻束手無策，外交部長林佳龍還整個躺平，一句話都沒說。

李姓女子於記者會表示，歷年來出國這麼多次，甚至去到「香港」，從來沒有被這樣檢查私密處。帛琉海關檢查時一直持續動作，她也只能害怕的配合，到底哪個女生可以接受這樣的事情，她害怕不配合檢查會被原機遣返，只能默默配合，她難過地問自己到底做錯了什麼？

李小姐表示，帛琉海關要她脫去全身衣服檢查，更要求手摸內衣一圈及內褲脫下，讓她感到非常屈辱。脫光搜身後，也就出關了，事後委屈痛哭，她詢問我方駐帛琉大使，為什麼海關要查自己？大使說這是「隨機抽查」。

李小姐說，當時大使還回，那是她運氣比較不好，而使館一名一級秘書更不客氣，表示已經幫助她，不然還要怎樣？讓她感到無奈。後來友人麻煩相關人員致電回台關切，使館人員態度才變好，外交部也致電表達遺憾，外交部跟駐帛琉大使後續都有積極關切，但他們也只能表達不滿及遺憾，沒辦法給予實質及確切的幫助。

李姓女子強調，希望未來帛琉海關能優化，不要採取這麼侵入的檢查方式，更要增加翻譯，給英文不好的出國者一個機會，能告知到底要檢查什麼。

新黨副發言人游智彬批評，外交部連人民內褲都保不住嗎？外交部一年300億預算，民眾去帛琉觀光卻要脫光檢查私處，到底是怎樣的外交部，讓民眾在外國受委屈，卻束手無策，外交部長林佳龍還整個躺平，到現在都沒有表示一句話。

我國駐帛琉大使館日前回應，已派人到女子飯店了解事發經過，也跟帛琉反映。可能是5月有陸女把毒品藏私密處闖關，帛琉才加強安檢。外交部則表示，如果國人在帛琉遇到不平等待遇，可以聯繫我國駐帛琉大使館。

▼李姓女子與新黨召開記者會，淚訴外交部對人民受辱卻未有動作。（圖／游智彬提供）

▲▼李姓女子與新黨召開記者會，淚訴外交部對人民受辱卻未有動作。（圖／游智彬提供）

▼游智彬示範李姓女子遭受檢查狀況。（圖／游智彬提供）

▲▼李姓女子與新黨召開記者會，淚訴外交部對人民受辱卻未有動作。（圖／游智彬提供）

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