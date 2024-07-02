入境帛琉遭搜身怎麼辦？　外交部：請邊境管理員聯繫駐館

▲帛琉觀光示意圖，圖非新聞報導當事人。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

記者呂晏慈／台北報導

有台灣民眾日前去帛琉玩，未料入境時遭海關要求脫光受檢，外交部（2日）提醒，如果國人到帛琉，認為遇到不公平的待遇時，可請邊境管理官員聯絡駐館，我國駐館將在不牴觸當地法令的範圍內，盡力提供必要協助。

外交部發言人劉永健今天上午在例行記者會重申，外交部甚為重視李姓國人入境帛琉遭海關搜身一案，已在事發第一時間向帛方表達我方的關切，並多次透過駐館及外交部同仁致電當事人，表達政府重視與關懷之意。

劉永健說，外交部也立即指示我國駐帛琉大使館向帛琉政府相關部門查證事件原委，帛方強調本案搜查是依法進行，對帛琉民眾或外來旅客一視同仁，絕非針對李姓國人或特定國家人士的差別待遇，請我方諒解。

劉永健說明，對此，我國駐帛琉大使館向帛琉政府強調，邊境執法也應兼顧國際旅客權益，於執行安檢時宜妥善向當事人說明，避免衍生誤會，帛方已善意回應表示日後將持續優化相關程序。

劉永健說，外交部對於保障國人在海外權益甚為重視，一定積極交涉，也想藉此提醒旅外國人，入境許可涉及各國主權行使，各國政府基於國境管理和安全考量，對於外籍人士入境均有審查及准駁權，如果國人到帛琉，認為遇到不公平的待遇時，可請邊境管理官員聯絡駐館，我國駐館將在不牴觸當地法令的範圍內，盡力提供必要協助。

此外，有媒體追問，這位民眾表示機場並無中文翻譯，因不懂英文，無法向海關人員反應狀況？劉永健提醒，如果真的有需要，在出國前可以把駐館緊急聯絡電話帶在身邊，以備不時需要。