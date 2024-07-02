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緊盯國1后里到大雅拓寬進度　楊瓊瓔曝：國發會今拍板預算168億元

▲緊盯國1后里到大雅拓寬進度　楊瓊瓔曝：國發會今拍板預算168億元。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲楊瓊瓔拜訪國發會強調「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」的重要性。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

國道1號后里到台中大雅路段每逢尖峰時段交通壅塞，連帶影響台中高快速公路路網，國民黨立委楊瓊瓔2日透露，她從10年前就爭取興建國1后彰高架來解決該路段的壅塞問題，後來交通部提出拓寬方案，她也與辦公室一路追案，從可行性評估到地方說明會等大小會議，緊盯進度，今天終於迎來好消息，國發會已拍板陳報請行政院原則同意該計畫，拓寬計劃總經費168.81億元，將由行政院做最後核定。

據了解，國發會2日開會通過「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，拍板將國道1號后里至大雅系統交流道區間，由單向3車道拓寬為4車道，增加國道主線容量，預期可有效改善國道1號台中區段交通瓶頸，也能分擔國1增設銜接台74線系統交流道車流，預計121年完工。

對此，楊瓊瓔也表示，她今早也特別前往國發會拜訪副主委彭立沛，說明本案通過重要性，並要求要順利通過審查。從她第8屆擔任立委時，就和立法院副院長江啟臣共同努力，爭取政府重視國1后里到大雅的交通壅塞問題，現在拓寬的方式經過研議，預期可以因應台中人口增加快速以及中部科學園區、科技工業園區等開發的人車需求。

▲緊盯國1后里到大雅拓寬進度　楊瓊瓔曝：國發會今拍板預算168億元。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲緊盯國1后里到大雅拓寬進度　楊瓊瓔曝：國發會今拍板預算168億元。（圖／記者陳弘修翻攝）

楊瓊瓔強調，交通是城市甚至國家發展的動脈，好的交通狀況也更是民眾安全回家的唯一道路，影響人民生活甚鉅，因此她問政都十分重視交通建設，要求政府要重視地方需求、拿出執政效率，包括爭取14年現通車的國1接台74線交流道和現在的拓寬計畫，台中市許多重大交通建設她都態度一貫，幾乎每個月都會追案或參與會議，爭取中央預算及關注工程進度等細節。

楊瓊瓔指出，這次國1后里到大雅拓寬計畫，她就爭取台中市后里區舊社路、三線路、連接大雅及潭子的雅潭橋3座跨越國道1號橋梁，應納入拓寬工程一併改建，共爭取了4億元經費，已將陸續在今年8月開工，並且會要求拓寬主工程在確保安全下，不能延遲工期，另外也將督促高速公路局盤點國道沿線剩餘地時，盡量減少土地徵收及民宅拆遷，在最小影響下讓公共工程效益最大化。

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