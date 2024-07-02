台生毆打教授被陸公安拘留！　上海復旦大學宣布「開除學籍」

▲上海復旦大學學生打教授畫面。（圖／翻攝自X）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣夏姓學生日前在上海復旦大學畢業典禮上，揮拳打老師，引發輿論撻伐。上海復旦大學今（2）早宣布，目前，大陸公安已對夏姓學生執行了治安拘留處罰；按照《復旦大學學生紀律處分條例》規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定。

上海復旦大學法學院今（2）早發布「關於我院畢業典禮襲師事件」聲明，2019級本科生夏姓學生6月19日在學院畢業典禮上，到主席台前襲擊老師，這是一起蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。

通報批評夏姓學生因個人原因，不惜在莊重的畢業典禮上，襲擊無辜老師，悖離尊師重教傳統、衝擊社會公德底線，損害學校聲譽、傷害師生校友感情，造成惡劣社會影響。

通報指出，事發後，學校和學院立即慰問被襲老師，配合警方進行深入仔細的調查，按照依法依規、尊師重教、教育引導的原則，做好相關工作。

通報顯示，目前，公安機關已對夏姓學生執行了治安拘留處罰，按照《復旦大學學生紀律處分條例》規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定。

通報最後強調，學校和學院將進一步強化尊師重道，弘揚法治精神，落實好立德樹人根本任務。

值得注意的是，夏姓學生原本已進入北京大學醫學部碩士研究生擬錄取名單，然而北大日前指出，當事學生還處在思想品德考核期，對違法不當言行的考生將「不予錄取」。