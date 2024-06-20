　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

復旦大學畢典…男學生突「出拳揍老師」直擊片曝！傳為台灣學生

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學江灣校區法學院畢業典禮上，一名學生當眾打了台上老師一耳光，隨後離開。影片顯示，在當天舉行的學位授予儀式上，一名男生徑直走向站在右二位置的老師，並向其頭部揮拳後迅速離開。該老師的眼鏡和導師帽被打落，站在右一位置的老師疑似受驚嚇後閃到一邊。

▲▼上海復旦大學學生打教授。（圖／翻攝自X）

▲上海復旦大學學生打教授。（圖／翻攝自X）

影片顯示，事發時學位授予儀式正在舉行，一男生按順序走到台上時，撥穗時突然出拳，向授學位證的老師打去，將該老師的眼鏡和導師帽打落，隨後跳下儀式台逃離現場。隨後眾人經簡單整理後，繼續學位授予儀式。

網路流傳顯示，疑似打人的夏姓學生，本想「揍院長一頓」，結果打錯了人，把另一位老師打了。網傳他還寫了一份長文，怒斥復旦大學為「混旦大學」，稱復旦大學學習風氣惡劣糜爛、體制敗壞，官場風氣惡臭不堪等問題。

▲▼上海復旦大學學生打教授。（圖／翻攝自X）

▲他發布的長文。（圖／翻攝自X）

他還表示，自己就讀復旦並非自願，純粹是父母期望，因此自己沒有完成學業的理由。

對此，江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，警方已將打人學生帶走去做筆錄，被打老師去了醫院。工作人員稱，該事件發生原因還在進一步調查中。

據網路流傳，這名夏姓學生疑似為台灣籍，正準備考研究生。不過，該說法目前尚未獲得證實。

▲▼上海復旦大學學生打教授。（圖／翻攝自X）

ET快訊
「買2檔股票」爆賺300萬　銀行OL離職：這裡賺太慢了
親眼看兒遭輾斃拖行！　母悲憤喊話：妳有時間踩煞車的
獨／吳汶芳認愛！　牽手影片放閃
「以為遭小偷」他想拚命慘中2刀　爸爸遭砍死倒地
孫安佐改名了！　30萬交保「真實姓名」意外曝光
唐治平下跪畫面曝！　氣炸喊：不是我媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

桂林秒變威尼斯！　新娘洪水中「坐船出嫁」…消防車當婚車

廣西桂林爆1998年來最大洪患！「全城泡水」畫面曝　火車站變泳池

復旦大學畢典…男學生突「出拳揍老師」直擊片曝！傳為台灣學生

寺廟主持「破色戒」約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

佛門住持破戒「約女直播主開房」！慘淪性愛片男主角

「堅持黨對軍隊絕對領導」　習近平：軍中不能有腐敗分子藏身之地

網戀3年付出44萬！女友竟是「店裡打工大媽」　小老闆當場崩潰

中國電動車業「過度競爭」！　博世中國區總裁：利潤率偏低

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

菲控陸海警沒收武器　陸外交部：沒有對菲方的人員直接採取措施

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

桂林秒變威尼斯！　新娘洪水中「坐船出嫁」…消防車當婚車

廣西桂林爆1998年來最大洪患！「全城泡水」畫面曝　火車站變泳池

復旦大學畢典…男學生突「出拳揍老師」直擊片曝！傳為台灣學生

寺廟主持「破色戒」約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

佛門住持破戒「約女直播主開房」！慘淪性愛片男主角

「堅持黨對軍隊絕對領導」　習近平：軍中不能有腐敗分子藏身之地

網戀3年付出44萬！女友竟是「店裡打工大媽」　小老闆當場崩潰

中國電動車業「過度競爭」！　博世中國區總裁：利潤率偏低

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次　最終還被拆解

菲控陸海警沒收武器　陸外交部：沒有對菲方的人員直接採取措施

【廣編】亞昕森匯、亞昕天匯　林口雙地標即將崛起

陳妍希遭陸4狗仔合爆離婚！　「沒回男方家過年」2線索洩夫妻變調

詹皇不再執著父子籃球！經紀人：目標讓布朗尼加入適合的球隊

中捷事故救命5關卡失效！緊急停車需15秒「差3秒就撞上」　　

快訊／「體操精靈」丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

「2檔股票」爆賺300萬！銀行女霸氣離職：這裡賺5萬太慢了

Uber休旅車路口左轉　夫妻載兒「三貼」煞不住攔腰撞！父子送醫

李灝宇猛打賞達成10轟、10盜　鄭宗哲雙安加盜壘

台鐵票價29年未漲　李孟諺曝「3大考量」：找出最佳選擇

英7月大女嬰在家「遭寵物狗狠咬」！　頭部重傷身亡

長髮爆乳妹醉駕600萬保持捷！狂問拒測會怎樣？　吹氣結果慘了

大陸熱門新聞

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

網戀3年女友是「店裡打工大媽」　老闆崩潰

寺廟主持「破色戒」約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

復旦大學畢典學生揍老師　傳動手男是台灣學生

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥 竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

習近平：軍中不能有腐敗分子藏身之地

大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

陸電商618購物節！女裝「退貨率飆至80%」

白狼批「民進黨心虛」宮廟文化難切斷

廣西桂林爆1998年來最大洪患　火車站變泳池

配件「太豪華」！13萬元電動車4天內遭竊3次

小米SU7首批車主決定賣了！ 擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

中國電動車業過度競爭　博世中國：利潤低

更多熱門

相關新聞

女兒被霸凌！台南虎媽狠打少年2巴掌要被關30天

女兒被霸凌！台南虎媽狠打少年2巴掌要被關30天

台南一名黃姓女子認為女兒在校內遭到男同學小黎（化名）霸凌，約對方碰面並要求道歉，最後氣不過打了兩巴掌，被小黎提告。對此，台南地院依成年人故意對少年犯傷害罪，處黃女拘役30天，不可易科罰金，全案可上訴

美15歲少女遭21歲男友槍殺　畢業典禮當天死亡

美15歲少女遭21歲男友槍殺　畢業典禮當天死亡

要拿畢業證書「先過鐵人三項」　福連國小歡送2名畢業生

要拿畢業證書「先過鐵人三項」　福連國小歡送2名畢業生

大學餐廳飯菜驚見「死蛇碎屍」　11學生送醫

大學餐廳飯菜驚見「死蛇碎屍」　11學生送醫

即／畢業典禮天花板突掉落！嘉義縣福樂國小2家長遭砸

即／畢業典禮天花板突掉落！嘉義縣福樂國小2家長遭砸

關鍵字：

大學畢業典禮打人夏承曦上海復旦大學

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面