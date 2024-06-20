復旦大學畢典…男學生突「出拳揍老師」直擊片曝！傳為台灣學生

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學江灣校區法學院畢業典禮上，一名學生當眾打了台上老師一耳光，隨後離開。影片顯示，在當天舉行的學位授予儀式上，一名男生徑直走向站在右二位置的老師，並向其頭部揮拳後迅速離開。該老師的眼鏡和導師帽被打落，站在右一位置的老師疑似受驚嚇後閃到一邊。

▲上海復旦大學學生打教授。（圖／翻攝自X）

影片顯示，事發時學位授予儀式正在舉行，一男生按順序走到台上時，撥穗時突然出拳，向授學位證的老師打去，將該老師的眼鏡和導師帽打落，隨後跳下儀式台逃離現場。隨後眾人經簡單整理後，繼續學位授予儀式。

網路流傳顯示，疑似打人的夏姓學生，本想「揍院長一頓」，結果打錯了人，把另一位老師打了。網傳他還寫了一份長文，怒斥復旦大學為「混旦大學」，稱復旦大學學習風氣惡劣糜爛、體制敗壞，官場風氣惡臭不堪等問題。

▲他發布的長文。（圖／翻攝自X）

他還表示，自己就讀復旦並非自願，純粹是父母期望，因此自己沒有完成學業的理由。

對此，江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，警方已將打人學生帶走去做筆錄，被打老師去了醫院。工作人員稱，該事件發生原因還在進一步調查中。

據網路流傳，這名夏姓學生疑似為台灣籍，正準備考研究生。不過，該說法目前尚未獲得證實。