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大陸 大陸焦點 特派現場

陸收藏家被曝欠薪裁員！一口氣開除80多員工　公司正尋求重組

▲▼北京觀復文化有限公司。（圖／翻攝自新黃河）

▲北京觀復文化有限公司。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸收藏家馬未都的公司近日被曝，在未提前告知情況突然裁員80人。根據一位張姓網友發布的微博，自己所在公司北京觀復文化有限公司在2024年5月31日，事先未與員工或員工代表進行任何溝通的情況下，單方面發布解除勞動關係通知，人數達到80餘人，理由為「因勞動合約訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」。

公開信息顯示，北京觀復文化有限公司，成立於2016年，位於北京市，是一家以從事文化藝術業為主的企業，公司地址位於北京市順義區。值得注意的是，2024年6月24日，北京觀復文化的法定代表人由馬未都變更為陳某。馬未都出生於北京市，收藏專家、文化學者，是觀復博物館創辦人及現任館長。

據《新黃河》報導，公開信息顯示，在北京觀復文化有限公司（以下簡稱：北京觀復文化），馬未都持股超過95%。

7月1日，網友張男表示，解除（終止）勞動合約通知統一發給了多個部門的大部分同事，並標明勞動合約關係將於2024年6月30日解除。

收到解除勞動合約通知的不止北京觀復文化的員工，還包括北京小觀拍賣有限公司（以下簡稱：北京小觀拍賣），該公司是北京觀復文化的全資子公司。張男表示，公司至今未與他們具體溝通裁員賠償的事宜，目前包括張男在內，以及多名北京觀復文化和北京小觀拍賣的員工已經提出仲裁申請，並將分別於7月中下旬開庭。

張男提供的一份北京觀復的說明顯示，「這個月大家都對工作及未來擔憂，緣由是接到《公司解除勞動合約通知書》，發出這個通知公司的確欠考慮（原來公司考慮盡可能先行解決員工的工資問題，同時讓員工們早點知道公司目前困境，為謀求新工作提供充裕時間），但是公司良苦用心未能獲得員工理解，那麼公司決定收回給您發出的《解除勞動合約通知書》並向您道歉。」這份通知的落款時間為2024年6月22日。

此外，上述通知還提到，公司今年在所涉及領域和項目業績均出現明顯下滑，公司目前考慮並正在進行的是尋求重組或兼併，已經和多家企業積極談判，也已有企業表示積極之意，但這是大事，極短時間難以完成全部流程，也請員工們耐心等待好消息。這些情況與此次裁員風波的關係多大，目前不得而知。

7月1日，北京觀復文化一工作人員表示對此事不方便回應。北京觀復文化的法定代表人陳某表示，目前此事在走程序。

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